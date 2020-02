Nachruf: Hedwig Müller war mit ganzem Herzen Kommunalpolitikerin

Plus Hedwig Müller saß über 20 Jahre für die CSU im Augsburger Stadtrat. Ein Stadtteil war ihr ganz besonders wichtig. Am Freitag starb sie nach längerer Krankheit.

Hedwig Müller wurde zwar nicht in Haunstetten geboren, dennoch schlug ihr Herz fast ihr gesamtes Leben lang für diesen Stadtteil. Als Kommunalpolitikerin saß sie seit 1996 für die CSU im Stadtrat – bis zuletzt. Am Freitag ist sie nach längerer Krankheit gestorben. Sie wurde 78 Jahre alt.

Hedwig Müller setzte sich für das Klinikum Süd in Haunstetten ein

Ihr langjähriger politischer Weggefährte Bernd Kränzle (Fraktionsvorsitzender der CSU) erinnert sich: „Sie hat sich liebevoll um die Probleme in Haunstetten gekümmert, insbesondere das Klinikum Süd war ihr eine Herzensangelegenheit.“ Was vielleicht auch daran lag, dass Hedwig Müller gelernte Krankenschwester war.

In der Politik war sie schon vor ihrer Zeit als Stadträtin aktiv. Seit 1984 war sie Bezirksvorsitzende der Frauenunion, wo sie laut Kränzle „hervorragende Arbeit“ geleistet hat. Und auch bei der Zusammenführung von CSU und CSM – die Christlich-Soziale Mitte spaltete sich Mitte der 80er Jahre von der CSU ab, um sich 1989 wieder mit ihr zu vereinen – habe Müller einen großen Beitrag geleistet.

Müller war zwar mit Leib und Seele Kommunalpolitikerin, ihr Interesse galt aber auch immer der Landes- und Bundespolitik. „Wenn es der CSU mal schlecht ging, dann ging ihr das schon nah“, so Kränzle. Und doch: Eine Parteikarriere über Augsburg hinaus strebte sie nicht an, ihre Tatkraft widmete sie der Stadt.

Mehr als 20 Jahre war Hedwig Müller Stadträtin für die CSU in Augsburg

Müller war unter anderem als führende Vertreterin der CSU im Bereich Carsharing bei den Stadtwerken aktiv und auch im Bauausschuss lag ihr die Weiterentwicklung der Stadt am Herzen. Auch von gesundheitlichen Rückschlägen ließ sich Müller nicht abhalten – 2014, nach dem Tod ihres Mannes, kandidierte sie noch einmal für den Stadtrat und rückte auf der Liste von Platz 20 auf 15 vor. Der Fraktionsvorsitzende Kränzle sagt, „sie ist über die Jahre Fachfrau in vielen Bereichen geworden“.

Neben ihrer Tätigkeit als Politikerin war Müller auch zweifache Mutter. Einer der Söhne ist in ihre Fußstapfen getreten: Er ist ebenfalls in der Kommunalpolitik tätig, als Bürgermeister im Landkreis Dillingen. Der andere Sohn hat eine Fahrschule in Augsburg, dort hat Müller auch im hohen Alter noch zeitweise mitgeholfen. Hilfsbereitschaft hat sie laut Kränzle immer ausgezeichnet. „Jeder konnte zu ihr gehen und sie hat sich dann um das Problem gekümmert.“ So habe sie auch im Alter, trotz gesundheitlicher Probleme, dem Fraktionsvorsitzenden während eines Wahlkampfes beim Verteilen der Wahlprospekte geholfen. Bei Wind und Wetter.

Die Beisetzung findet am Mittwoch um 13.30 Uhr auf dem Alten Friedhof Haunstetten statt. Bereits um 12 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg in Haunstetten.

