Neues Autohaus in Augsburg ist nun auch gesegnet

Das Autohaus Reisacher in der Ammannstraße wurde nun offiziell gesegnet und eingeweiht.

Das BMW-Autohaus Reisacher in Lechhausen gehört zu den modernsten Autohäusern in Deutschland. Nach seiner Eröffnung ist es nun auch offiziell gesegnet worden.

Von Andrea Wenzel

Die Corona-Pandemie hat die Eröffnung des neuen Autohauses Reisacher in Lechhausen anders werden lassen, als ursprünglich geplant. Alle Veranstaltungen mussten in deutlich kleinerem Kreis stattfinden. So war es auch mit der offiziellen Einweihung und Segnung.

Reisacher Autohaus ist "Ort der Begegnung"

Zu den wenigen Gästen zählten der Präsident der Industrie und Handelskammer für Schwaben (IHK), Andreas Kopton, der Leiter BMW Region Deutschland, Sebastian Meckens, sowie Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die Segnung des großen Gebäudekomplexes an der Ammannstraße übernahm Dekan Ludwig Waldmüller aus Memmingen. Dort hat Reisacher seinen Sitz.

„Meine über 25-jährige Erfahrung und meine Leidenschaft für die Automobilbranche sind in diesem Gebäude mit der verbauten Technik, aber auch, was die Prozessabläufe sowie Automatisierung anbelangt, eingeflossen. Es steckt viel Herzblut hier drin“, sagte Reisacher beim Festakt. Dekan Waldmüller bezeichnete das Bauwerk als "Ort der Begegnung".

