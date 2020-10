25.10.2020

OB Weber spricht über möglichen Lockdown und Pläne für Schulen

Plus Die Zahl der Neuinfektionen in Augsburg bleibt hoch. Oberbürgermeisterin Eva Weber spricht über einen möglichen Lockdown und sagt, wie es in Schulen und Kitas weitergeht.

Von Nicole Prestle

Frau Oberbürgermeisterin, die Frage, die derzeit die meisten Bürger beschäftigt, ist die nach einem möglichen zweiten Lockdown. Kommt er oder kommt er nicht?

Eva Weber: Zuallererst: Ein Lockdown – egal wie er aussieht – ist das allerletzte, was die Stadt Augsburg und ich ganz persönlich will. Wir alle müssen daher alles Zumutbare unternehmen, um ihn abzuwenden. Deswegen appellieren wir seit Tagen an die Bevölkerung, sich streng an die geltenden Regeln zu halten. Es gibt ja keinen Inzidenzwert, für den ein Lockdown vorgesehen ist. Auch der Wert von 250, bei dem Berchtesgaden ihn verhängt hat, war von der Staatsregierung nicht festgeschrieben. Die strengeren Regeln in Augsburg gelten seit knapp zwei Wochen. Das ist normalerweise die Zeit, die es dauert, bis solche Maßnahmen einschränkender Art Wirkung zeigen. Deswegen werden wir bis Mittwoch intensiv beobachten, wie sich die Werte entwickeln, und dann in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung so hart und verhältnismäßig wie nötig entscheiden, wie es weitergeht. Daher ist zum aktuellen Zeitpunkt noch keine definitive Aussage möglich.

Dennoch muss die Stadt darauf vorbereitet sein, dass die Zahlen steigen könnten...

Weber: Wir machen im Hintergrund natürlich Pläne, aber eines muss ich auch klar sagen: Ein zweiter Lockdown müsste anders aussehen als der vom Frühjahr.

Können Sie das präzisieren?

Weber: Die Zahlen, die wir kennen, zeigen zum Beispiel, dass derzeit kein größeres Infektionsgeschehen auf Kitas oder Schulen zurückzuführen ist. Es würde also eventuell wenig Sinn ergeben, diese Einrichtungen wieder komplett zu schließen. Man könnte aber zum Beispiel eine Maskenpflicht im gesamten Stadtgebiet einführen. Die Maske hat ja auch ein psychologisches Moment. Trägt man sie, hält man automatisch mehr Abstand. Eine weitere Maßnahme könnte sein, Desinfektionsspender am Eingang von Geschäften verpflichtend zu machen. Man muss aber bei jeder dieser Maßnahmen prüfen, ob sie nach medizinischer Beurteilung und nach juristischen Gesichtspunkten verhältnismäßig sind.

Bleiben wir bei Kitas und Schulen. Lehrer sagen uns, dass es sehr wohl Pläne für einen Wechsel in den Distanzunterricht gibt...

Weber: Am Samstag gab es eine Abstimmung mit Bildungsreferentin Martina Wild, Gesundheitsreferent Reiner Erben, dem Leiter des Gesundheitsamts, den Ministerialbeauftragten der Schulen, dem Leiter des Staatlichen Schulamtes und der Leitung des Amtes Kinderbetreuung der Stadt, in der das weitere Vorgehen besprochen wurde. Die wichtigste Nachricht: Bis zu den Herbstferien soll der Unterricht ganz normal fortgesetzt werden. Das machen wir erstens aus pädagogischen Gründen - viele Kinder haben wir im ersten Lockdown aus dem Fokus verloren - und zweitens, weil manche Kinder noch Noten brauchen, die zum Beispiel beim Vorrücken auf Probe notwendig sind. Uns ist es außerdem wichtig, dass wir nicht von heute auf morgen in eine andere Form der Beschulung übergehen. Lehrer, Kinder und Eltern sollen darauf vorbereitet sein.

Wie sieht es nach den Herbstferien aus?

Weber: Für die Grund-, Mittel- und Förderschulen soll es auch danach normal weitergehen. Eine Notbetreuung würde hier bedeuten, dass die Kinder durch alle Jahrgänge zusammen in einer Turnhalle sitzen. Das Infektionsrisiko wäre dadurch viel höher als im normalen Unterricht. Bei den Realschulen, den Gymnasien, der FOS/BOS und den Berufsschulen gehen wir nach den Herbstferien in Stufe 3 über. Das bedeutet, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Es gibt Schulen, an denen kann man das räumlich gewährleisten, an anderen nicht. Bei Letzteren würde dann in den Distanzunterricht gewechselt. Ob der Wechsel zwischen Zuhause und Schule täglich oder wöchentlich stattfindet, entscheiden die Schulen in eigener Kompetenz. Die Schulleitungen sind informiert, die Eltern werden am Montag informiert.

Manche Eltern kritisieren, dass in Kitas nicht längst Stufe 3 eingeführt wurde...

Weber: Ja, solche Anrufe kommen auch bei mir an. Nach den Herbstferien führen wir Stufe 3 auch dort ein, aber ohne Notbetreuung und mit der Einschränkung, dass Kinder mit Schnupfennase nur noch mit negativem Coronatest in die Kita dürfen. Kitas sind nicht verpflichtend. Eltern,die ihre Kinder derzeit lieber nicht dorthin schicken wollen, müssen das nicht tun. Sie können sie jederzeit zuhause lassen.

Kommen wir zum Thema Nachverfolgung von Kontaktpersonen und der Arbeit im Gesundheitsamt. Viele Bürger sind sauer, dass sie lange auf Informationen warten oder in Telefon-Warteschleifen hängen müssen. Funktioniert die Arbeit im Gesundheitsamt nicht, wie es die Opposition erst letzte Woche kritisiert hat?

Weber: Eine Pressemitteilung, wie sie die Bürgerliche Mitte am Freitag verschickt hat, ist in einer so ernsten Situation nicht angebracht. Das habe ich am Wochenende in einer Videokonferenz mit dem Gesamtstadtrat so auch deutlich gemacht. Ich war vor Kurzem für zwei Stunden im Gesundheitsamt, um mich bei den Mitarbeitern dort zu bedanken. Sie alle arbeiten bis zum Umfallen. Eine Kritik wie die der Bürgerlichen Mitte untergräbt die mich sehr beeindruckende Leistungsbereitschaft der 150 Leute, die dort rund um die Uhr im Einsatz sind.

Trotzdem ist es richtig, dass Kontaktpersonen infizierter Bürger oft erst spät informiert werden und dass das Gesundheitsamt telefonisch nicht gut zu erreichen ist...

Weber:

Sehen Sie: Wir haben einfach eine Krise, nichts ist derzeit normal. Auch wir haben keine Pläne für alles in der Schublade, wir haben nicht auf alle Fragen Antworten. Wir müssen permanent nachjustieren. So haben wir das jetzt auch beim Gesundheitsamt getan.

Inwiefern?

Weber: Indem wir in den nächsten Tagen nochmal das Bürgertelefon ausbauen. Und wir haben im Gesundheitsamt eine zweite Führungsebene eingezogen, die nur für die Nachverfolgung zuständig ist, so dass die ärztliche Leitung von dieser Aufgabe befreit wurde. Seit letzter Woche gibt es 30 zusätzliche Mitarbeiter, die nur in der Nachverfolgung eingesetzt werden. Weitere 30 Kolleginnen und Kollegen werden ab kommender Woche das Gesundheitsamt weiter stärken. Aber die Nachverfolgung dauert manchmal halt auch so lange, weil manche Bürger sich plötzlich nicht mehr daran erinnern können, wie sie die letzten Tage verbracht haben. Die Nachverfolgung ist schlichtweg Detektivarbeit.

Das heißt, die Bürger sind nicht kooperativ?

Weber: Das Gesundheitsamt fragt gezielt ab, ob jemand beim Sport war, in einem Lokal, wen er getroffen hat... Es kann in manchen Fällen aber sein, dass es darauf nicht immer die richtigen Antworten bekommt. Vielleicht auch, weil sich jemand nicht an die Regeln gehalten und nun Angst vor einem Bußgeld hat.

Kennen alle Bürger die gültigen Regeln?

Weber: Wir sind gerade dabei, sie noch auf mehr Wegen zu verbreiten als bislang schon. Wir steuern zum Beispiel seit Kurzem türkischsprachige Informationen auf Facebook aus, auch über die Integreat-App, über die wir Geflüchtete und Migranten erreichen wollen, werden die Informationen verteilt. Es geht aber natürlich nicht nur um Migranten. Wir versuchen auch, über alle uns zur Verfügung stehenden Netzwerke noch mehr Bürger zu erreichen. Wir tun alles, um alle Augsburgerinnen und Augsburger zu informieren.

Augsburg ist derzeit die bayerische Stadt mit den höchsten Infektionszahlen, nur die Landkreise Berchtesgadener Land und Rottal-Inn liegt höher. Woran liegt das?

Weber: Ich kann es nicht genau sagen. Wir waren bemüht, im Sommer so viel Normalität wie möglich herzustellen. Bei einigen hat sich dadurch vielleicht das Gefühl eingeschlichen: "Och ja, das passt schon". Viele denken auch, dass sie es ja nicht sind, von denen irgendeine Gefahr ausgeht. Das meiste Infektionsgeschehen haben wir derzeit tatsächlich im Privaten. Darauf haben Stadt und Staat nur wenig Einflussmöglichkeiten. Da müssen sich die Leute schon selbst dran halten. Dazu gehört aber auch ein Vertrauen ins System und auf die Maßnahmen, die es erlässt.

