14:41 Uhr

Polizei schießt nach Messerattacke auf Ladendieb: 19-Jähriger außer Lebensgefahr

In einer Netto-Filiale am Königsplatz in Augsburg ist am Freitag ein Polizeieinsatz eskaliert. Die Polizei schoss auf einen 19-jährigen mutmaßlichen Ladendieb. Er ist schwer verletzt.

Plus Am Königsplatz schoss die Polizei am Freitag auf einen mutmaßlichen Ladendieb. Zuvor hatte er die Beamten mit einem Messer bedroht und wollte einen Brand legen. Wie oft kommt es vor, dass Polizisten schießen?

Von Stefan Krog

Der 19-Jährige, der am Freitagabend im Netto-Supermarkt am Königsplatz bei einem Polizeieinsatz angeschossen und schwer verletzt wurde, befindet sich außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Samstagvormittag auf Anfrage mit. Der Mann liegt im Uniklinikum.

Netto-Filiale am Königsplatz: Ladendieb bei Polizeieinsatz angeschossen

Wie berichtet war die Polizei gegen 18.45 Uhr wegen eines Ladendiebstahls gerufen worden. Der 19-jährige mutmaßliche Täter bedrohte die Polizisten mit einem Messer, so die Ermittlungen, und verbarrikadierte sich dann in einem Raum. Während die Streife auf Verstärkung wartete, legte er dann offenbar ein Feuer. Als die Polizei den Rauch bemerkte, entschlossen sich die Einsatzkräfte zur sofortigen Festnahme. Im Zuge des Zugriffs sei dann auf den Mann geschossen worden, so die Augsburger Polizei.

Am Königsplatz in Augsburg gibt es einen Großeinsatz. Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde von der Polizei angeschossen. Video: Jan Kandzora





Die Ermittlungen zu der Schussabgabe durch die Polizei führt routinemäßig das Bayerische Landeskriminalamt. Noch in der Nacht auf Samstag rückten Experten aus München zur Spurensicherung an, unter anderem mit einer 3D-Kamera, die zur Rekonstruktion des Geschehens eine digitale Übersicht der Örtlichkeit erstellt. Noch keine Informationen gab am Wochenende dazu, warum seitens der Polizei geschossen wurde beziehungsweise inwieweit sich die Beamten durch den 19-Jährigen beim Zugriff bedroht sahen. Die Augsburger Staatsanwaltschaft äußerte sich am Wochenende nicht zu den Details, weil die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. Es gebe, so Sprecher Matthias Nickolai am Samstag, aber keine Hinweise darauf, dass der Schusswaffeneinsatz nicht rechtmäßig erfolgt sei.

Kundschaft und Supermarktpersonal waren zum Zeitpunkt der Schüsse wohl nicht mehr im Geschäft. Der Supermarkt hatte am Samstag geschlossen, weil nach dem Feuer Reinigungsarbeiten anstanden.

Schüsse am Königsplatz in Augsburg: Wie häufig schießen Polizisten in Bayern?

Dass die Polizei auf Menschen schießt oder Warnschüsse abgibt, kommt sehr selten vor. Im Augsburger Stadtgebiet war es das letzte Mal beim Polizistenmord 2011 im Siebentischwald, als Polizisten in Notwehr schossen. Sie waren auf einer Verfolgungsjagd nachts in einen Hinterhalt geraten – ein 41-jähriger Beamter starb, die beiden später verurteilten Täter wurden wohl nicht getroffen.

8 Bilder Schüsse am Königsplatz: Bilder vom Großeinsatz Bild: Peter Fastl

Der letzte zurückliegende Fall in der Region datiert von Mitte April. In Kissing schoss ein Polizist einem 48-Jährigen in den Oberschenkel, nachdem die Einsatzkräfte erst Pfefferspray gesprüht und einen Warnschuss abgegeben hatten. Der 48-Jährige war laut Landeskriminalamt zuvor mit einem Stichwerkzeug und trotz Warnung auf die Polizisten zugekommen, die wegen eines Familienstreits alarmiert worden waren.

