Gruppe von Zirkusleuten attackiert Polizisten - nun gibt es ein Urteil

Ein Zirkus-Gastspiel in Augsburg endete in einer Schlägerei mit der Polizei. Nun kam der Fall vor Gericht.

Plus Ein Zirkusmitarbeiter fällt bei einer Autokontrolle auf, flüchtet – und die Situation eskaliert. Ein Vorfall beim Weihnachtscircus in Augsburg wurde jetzt vor Gericht aufgerollt.

Von Klaus Utzni

Die letzte Vorstellung des „Moskauer Weihnachtscirkus“ und damit das Gastspiel in Augsburg ist an jenem Abend des 7. Januar 2019 gerade erst wenige Stunden zu Ende. Die Zirkusleute sind mit dem Abbau des Zeltes beschäftigt. Da biegt ein damals 21-jähriger Mitarbeiter mit einem Auto auf das Gelände im Riedinger Park, verfolgt von einer Polizeistreife. Der Grund: Der Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt, seine Personalien sollten überprüft werden. Doch die Kontrolle wegen eines anstehenden Bußgeldes in Höhe von 30 Euro eskaliert in kurzer Zeit zu einer wilden Prügelei. Mit Folgen.

