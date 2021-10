Mann betrügt die Deutsche Bahn - jetzt muss er ins Gefängnis

Plus Eine Franzose ergaunert Bahntickets mit gestohlenen Kreditkartendaten und verkauft sie dann weiter. Jetzt wurde er in Augsburg verurteilt.

Das Kürzel OLT steht für eine seit 2020 in München gebildete Ermittlungsgruppe bei der Bundespolizei. Ihre Fahnder sollen den Betrug mit Bahntickets bekämpfen, der zunehmend für die Deutsche Bahn (DB) und Partnerportale zum Problem wird. Die oft als Bande agierenden Täter handeln mit kostenlos verschafften Bahntickets. Sie kaufen sie mit gestohlenen Kreditkartendaten und falschen Personalien und verhökern sie für einen Bruchteil des Preises. Das Nachsehen hat die DB beziehungsweise Partnerportale, die den Kreditkartenfirmen den überwiesenen Kaufpreis rückerstatten müssen.