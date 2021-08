Prozess in Augsburg

Schüsse im Netto am Kö: 20-Jähriger zu fast sechs Jahren Jugendhaft verurteilt

Plus Nico M. ging im Netto am Augsburger Kö mit einem Messer auf Polizisten los. Nun wurde er verurteilt. Nach einer zweijährigen Therapie könnte er auf Bewährung freikommen.

Von Klaus Utzni

Zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten hat die Jugendkammer beim Landgericht am Dienstag den 20 Jahre alten Nico M. verurteilt. Die Kammer wertete den versuchten Messerangriff auf Polizisten bei einer Festnahmeaktion in der Netto-Filiale am Königsplatz am 10. Juni 2020 juristisch als versuchten Totschlag. Das Urteil nach zwölf Prozesstagen umfasst zahlreiche weitere Delikte von der Beleidigung über tätlichen Angriff auf Vollzugsbeamte bis zur versuchten schweren Brandstiftung während einer völlig desolaten Lebensperiode des Angeklagten in den drei Monaten vor dem Drama im Supermarkt, bei dem Nico M. durch sechs Schüsse aus Polizeipistolen lebensgefährlich verletzt worden war. Die Verteidiger sind mit dem Urteil nicht einverstanden.

