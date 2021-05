Augsburg

12:00 Uhr

Schüsse im Netto am Kö: Prozess gegen 20-Jährigen startet

Plus Der Vorfall im Juni 2020 im Netto am Kö sorgte für Aufsehen: Als ein mutmaßlicher Ladendieb mit einem Messer auf Polizisten losgeht, schießen diese. Bald startet der Prozess - und nicht nur dieser.

Die Polizei berichtet immer wieder von Ladendieben, die in Geschäften auffallen und gefasst werden. Solche Fälle sorgen in der Regel nicht weiter für Aufsehen. Das, was sich am 19. Juni vergangenen Jahres in der Netto-Filiale am Königsplatz abgespielt hat, allerdings schon. Ein 20-jähriger mutmaßlicher Ladendieb war in dem Supermarkt mit einem Messer auf Polizeibeamte losgegangen. Diese schossen auf ihn, der junge Mann wurde dabei erheblich verletzt. Am kommenden Mittwoch nun startet der Prozess gegen den 20-Jährigen am Augsburger Landgericht. Genau an diesem Tag findet eine weitere bemerkenswerte Verhandlung statt.

