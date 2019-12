vor 52 Min.

SPD hofft auf breite Beteiligung der Spickler

Wo heute die Kapuzineräffchen ihr Gehege haben, gab es nach Auskunft von Tina John vom Zoo-Marketing einmal einen zweiten Zugang in den Tierpark. Warum dieser geschlossen wurde, kann heute niemand mehr beantworten. Die Vermutung: Es gab Zeiten, in denen im Siebentischwald geparkt werden durfte.

Der Stadtteil am Siebentischwald versinkt im Schleich- und Parksuchverkehr. Wie die Situation am Zoo und Botanischen Garten entschärft werden könnte. Mitglieder des Ortsvereins nehmen sich des Problems im Arbeitskreis an

Von Silvia Kämpf

Vorläufig handelt es sich noch um Gedankenspiele – wenn auch um sehr ernsthafte. Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Herrenbach-Spickel machen sich Sorgen um den Stadtteil Spickel, der – am Rande des Siebentischwaldes gelegen –, immer noch als Gartenstadt gilt. Doch dort, wo sich der städtische Naherholungswert mit Zoo, Botanischem Garten und Unesco-Weltkulturerbe konzentriert, werden gerade deshalb die Abgaswolken dichter.

Die Mitglieder um den Vorsitzenden Peter Biet sind sich einig, dass sich da etwas ändern muss. Denn auch Örtlichkeiten wie die Spickelwiese, der Naherholungsbereich der Siebentischanlagen mit Stempflesee, die Waldgaststätte Parkhäusl, die Grillwiese, die Minigolfanlage oder der Reitclub Augsburg sowie die Sportanlage Süd ziehen die Massen an und erhöhen die Belastung. Nicht zuletzt gibt es dort den Tennisverein TC Augsburg, der laut Walter Götz „gerade massiv ausbaut“ wird, was darauf schließen lässt, dass der Verkehr sicher nicht weniger wird.

Eine engagierte Runde traf sich jüngst bei Gregor Lang im Holzerbau des Nachbarstadtteils Hochzoll, um zu eruieren, wie der Spickel entlastet werden kann, ohne die Attraktivität der genannten Augsburger Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele zu schmälern. Schriftführer Wolfgang Kolenda hatte für die Besprechung des „Arbeitskreises (AK) Zoo“ eine Zusammenfassung vorbereitet, die Peter Biet den Genossen – unter anderen Walter Götz vom gleichnamigen Ingenieur-Büro, Henry Ostberg, dem ehemals akademischer Direktor der Uni Augsburg und Gästen – als Diskussionsgrundlage vortrug.

Zu einem wachsenden Problem wird nach Schilderung im Arbeitskreis vor allem der Schleichverkehr, der sich immer öfter durch die Straßen des Spickels wälzt, weshalb sich Ortsfremde als Anlieger ausgeben, obwohl sie dort nicht wirklich ein „Anliegen“ verfolgen. Maßgeblich erschwert wird die Lage durch die andauernden Bauarbeiten an der Kaufbachbrücke, was im Sommer sogar den Einsatz von Ordnungskräften des ACO zwischen Hofrat-Röhrer-Straße und Friedberger Straße auf den Plan rief.

Am Beginn stand die eingehende Analyse der Verkehrsflüsse und ihrer Ursachen. Zwar soll über den modifizierten Konzeptvorschlag des AKs gemeinsam im Januar von den Mitgliedern des Ortsvereins abgestimmt werden, aber schon jetzt sprachen sich die anwesenden Mitglieder dafür aus, dass über Alternativen zum Vorschlag eines neuen Parkdecks am Zoo nachgedacht werden sollte. Mit Blick auf die Ereignisse im Frühjahr am Herrenbach und den Baumfällungen entlang des Kanals hält der Ortsverein es für überlegenswert, in Absprache mit der Fraktion stattdessen ein mögliches Parkdeck auf dem bestehenden Parkplatz am Fribbebad zu prüfen, um den alten Baumbestand am Zoo zu bewahren.

Auch der angedachte und laut Baureferent Gerd Merkle seit Oktober 2018 genehmigte Kreisverkehr an der Einmündung Goethestraße würde nach Ansicht der Genossen mindestens sechs Bäume kosten. Wie der Bus der Linie 32 mit dem Einbau eines Rondells zurechtkommen soll, ist eine andere Frage: Denn die Bushaltestelle könne dann eigentlich nur angedient werden, wenn er mitten im Kreisverkehr Fahrgäste aufnimmt oder aussteigen lasse.

Die Mitglieder des Arbeitskreises sind zur Entspannung der Situation vielmehr dafür, die Überlegungen auf die bessere Nutzung vorhandener Parkplätze zu lenken. Unter anderem stelle sich die Frage, wie sie unter dem Stichwort „Event-Charakter“ attraktiv an den Zoo und Botanischen Garten angebunden werden können. Ein Bimmel-Bähnle, ähnlich dem Kur-Bähnle in Bad Wörishofen, wäre als Zubringer zu überlegen und für Kinder und Familien ein zusätzlicher Höhepunkt im Ausflugsprogramm.

Allerdings müsste dafür ein entsprechendes Kombi-Ticket entwickelt werden. Eine weitere Überlegung im Ortsverein Herrenbach-Spickel: „Die Frischstraße wieder zu öffnen, zumal dort eine neue Wohnanlage mit 70 Wohneinheiten entstehen soll.“ Damit wäre der Zoo nicht nur von einer Seite anzusteuern. Ein Genosse monierte ein Augsburger Alleinstellungsmerkmal: Er kenne keinen anderen Zoo in Deutschland, bei dem der Besucher mit dem Auto bis vor den Eingang fahren könne. Seiner Meinung nach sollte eine solche Sonderbehandlung beziehungsweise -bevorzugung allein Geh- und Schwerbehinderten vorbehalten bleiben. Eine weitere Überlegung der Runde war die eventuelle zweite Öffnung auf der Rückseite des Tierparks, die es schon einmal gegeben habe.

Abschließend wünschte sich die SPD Herrenbach-Spickel eine breite Beteiligung der Anwohner in den vom fehlgeleiteten Verkehrsaufkommen betroffenen Wohngebieten seines Einzugsgebiets. Eine der Überlegungen ist, den gesamten Spickel zur Anwohnerparkzone zu erklären. Denn Anlieger-frei-Schilder an den Zufahrten zur Gentnerstraße, zur Malmeystraße, zur Neunkirchenstraße oder zur Carron-du-Val-Straße hätten die Autofahrer nicht davon abhalten können, sich Schleichwege und Parkplätze in den Seitenstraßen zu suchen.

