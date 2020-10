vor 33 Min.

Schon ab morgen herrscht in Augsburg der Corona-Lockdown

Plus Bereits am Freitagabend werden in Augsburg verschärfte Corona-Maßnahmen wirksam. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet, Restaurants müssen schließen. Das kommt mit dem Lockdown auf die Bürger zu.

Von Nicole Prestle

Das öffentliche Leben wird in Deutschland wieder deutlich eingeschränkt. Während die schärferen Regeln in den meisten Gebieten ab Montag in Kraft treten, fährt die Stadt Augsburg aber bereits ab Freitag, 21 Uhr, herunter. Dies gilt sowohl für die Gastronomie als auch für Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Kinos oder Museen. Auch in drei weiteren Punkten gehen die Maßnahmen der Stadt Augsburg über das hinaus, was Kanzlerin und Landeschefs am Mittwoch beschlossen hatten. Das verkündete Oberbürgermeisterin Eva Weber im Augsburger

So gilt ab Freitag, 21 Uhr, im gesamten Stadtgebiet Maskenpflicht an stark frequentierten Orten. Dazu zählen unter anderem Spielplätze oder die Spazierwege entlang von Lech und Wertach. Auch beim Alkoholkonsum werden die Regeln nochmals verschärft: Bislang war er von 21 bis 6 Uhr lediglich auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt verboten. Dieses Verbot wird nun auf das ganze Stadtgebiet ausgeweitet. Die Geschäfte bleiben auch in Augsburg geöffnet, allerdings schreibt die Stadt nun Desinfektionsspender an den Eingängen vor.

OB Eva Weber verkündet den Lockdown in Augsburg ab Freitag

Die Maßnahmen wurden im Verlauf des Donnerstags mit anderen bayerischen Städten abgestimmt. So soll auch Rosenheim bereits ab Freitag in einen Lockdown gehen.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) begründet die Maßnahmen mit der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 256,7, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Innerhalb von zwei Wochen war dieser Wert um über 200 gestiegen. Auch im Augsburger Universitätsklinikum macht sich das bemerkbar: Dort müssen immer mehr Covid-19-Patienten behandelt werden, darunter viele schwerere Fälle. 300 Betten auf Normalstationen wurden geschlossen, um Kapazitäten für Corona-Kranke zu schaffen. Das Haus fahre personell „unter Volllast“.

Zudem erreichte die Oberbürgermeisterin ein Appell der Medziner der Uniklinik. Dies wünschten sich bereits vor dem Wochenende erweiterte Maßnahmen für Augsburg

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen