Schüler der Wittelsbacher Grundschule mit Corona infiziert: Das sind die Folgen

Ein Bub der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seine Lerngruppe ist für zwei Wochen in Quarantäne.

Plus Weil er Corona-Symptome gezeigt hat, ist ein Schüler der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg getestet worden. Das Ergebnis: positiv. So geht es jetzt weiter.

Von Tanja Ferrari

Es war ein Anruf, der viele Eltern, deren Kinder die Wittelsbacher Grundschule in Augsburg besuchen, am Freitagvormittag beunruhigt haben mag: Ein Schüler der zweiten Klasse ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Zu Beginn der vergangenen Woche, teilte Schulleiterin Iris Samajdar auf Anfrage unserer Redaktion mit, habe ein Schüler Symptome der neuen Viruserkrankung gezeigt. Der Kinderarzt des Jungen hatte daraufhin einen Corona-Test veranlasst. Dann hieß es warten, bis am Freitagvormittag der Anruf des Gesundheitsamts die Wittelsbacher Grundschule erreichte. Der Test war positiv. "Wir haben sofort alle Eltern informiert", sagt Samajdar.

Corona an der Wittelsbacher Grundschule: Kinder aus dem direkten Umfeld müssen in Quarantäne

Für die neun anderen Kinder aus der Lerngruppe des Buben sowie für die Lehrkraft hat das Augsburger Gesundheitsamt daraufhin eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet.

Das bestätigt auch Markus Wöhrle vom Augsburger Schulamt: "Alle Eltern der Klasse wurden telefonisch informiert und die anwesenden Mitschüler abgeholt." Grund zum Aufatmen gibt es allerdings noch nicht. Aktuell, so die Schulleiterin, sei zwar keiner der anderen Tests positiv ausgefallen, einige Testergebnisse, darunter das der Lehrkraft, stünden aber noch aus.

Wie es mit dem Unterricht an der Wittelsbacher Grundschule weitergeht

Für den übrigen Unterrichtsbetrieb an der Wittelsbacher Grundschule hat die Infektion aber bislang keine direkten Auswirkungen. "Wir haben alle Vorgaben des Gesundheitsamtes eingehalten", erklärt Samajdar. Um das Virus nicht weiter zu verbreiten, hat die Schule entschieden, die Elternabende, die in dieser Woche stattgefunden hätten, ausfallen zu lassen. Sie sagt: "Alles was schriftlich oder per Telefon und Video möglich ist, möchten wir als logische Konsequenz auch auf diesem Weg umsetzen." Die Eltern erhielten in der nächsten Woche beispielsweise Briefe, wo alle wichtigen Informationen rund um den Elternabend aufgelistet seien.

Ganz wichtig, da ist sich die Schulleiterin sicher, ist es jetzt allerdings Ruhe zu bewahren. Zugleich warten die Betroffenen und die Schule auf die Ergebnisse der noch ausstehenden Tests. Ab kommenden Mittwoch dürfen die Schüler der betroffenen Lerngruppe die Schule wieder besuchen, wenn die Ergebnisse negativ sind.

