vor 16 Min.

Sie wollen Oberhausen lebenswert machen

Hannelore Köppl und ihr Team von der Stadtteil-Arbeitsgemeinschaft präsentieren die Termine für 2018. Es gibt Überraschungen.

Von Andrea Baumann

Oberhausen ist ein Stadtteil, der polarisiert, der bisweilen unter seinem schlechten Ruf leidet und der in die Schlagzeilen gerät – etwa wegen der Zustände am Helmut-Haller-Platz und der Diskussion um den Süchtigentreff. Ein ganz anderes Bild ergab sich bei der Jahreshauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge). Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig für die nächsten drei Jahre in ihrem Amt bestätigt beziehungsweise neu hineingewählt.

Lob für den Wirt Bob´s

„Wir tun unser Möglichstes, um dem Ruf als Problemstadtteil entgegenzuwirken“, versprach die wiedergewählte Vorsitzende Hannelore Köppl. Einen wesentlichen Anteil am Imagegewinn hätten auch Wirt Stefan „Bob“ Meitinger und sein Team, die im vergangenen Jahr mit dem Festival „Sommer am Kiez“ in Oberhausen Großstadtflair verbreiteten. Auch heuer wird am Helmut-Haller-Platz bei Livemusik und einem reichhaltigen Gastronomieangebot gefeiert, und zwar vom 13. Juli bis 18. August. Bevor es mit dem Konzertprogramm losgeht, werden vom 14. Juni bis zum 15. Juli Spiele der Fußball-WM auf einer LED-Leinwand übertragen.

Auch die Arge (und ihre Partner) wollen mit Veranstaltungen dazu beitragen, dass es 2018 in Oberhausen alles andere als langweilig wird. Hier ein Überblick:

Kirschblütenfest Als Einstimmung auf die warme Jahreszeit und Eröffnung der Biergartensaison ist das Fest am Freitag und Samstag, 27. und 28. April, auf dem Helmut-Haller-Platz gedacht. Mit etwas Glück stehen zu diesem Zeitpunkt die Kirschbäume an der Ulmer Straße in schönster Blüte.

Maibaumfest Nach vielen Jahren Pause soll es in Oberhausen wieder ein Maibaumfest geben – ebenfalls auf dem Areal vor dem Bahnhof. Als Termin ist Montagabend, 30. April, vorgesehen. „Das ist ideal, weil der 1. Mai arbeitsfrei ist“, so Köppl. Der Baum ist schon in Besitz der Arge. „Er stammt aus Wellenburg.“ Geschmückt werden soll er unter anderem mit zwölf Tafeln, auf denen sich gegen eine Gebühr Vereine und Firmen aus dem Stadtteil verewigen können.

Ausflug mit Kabarettisten

Bustour mit Herr Ranzmayr Die Fahrten mit dem Augsburger Kabarettisten Silvano Tuiach alias Herr Ranzmayr sind begehrt. Die Arge hat ihn gebucht und einen Bus für Freitag, 18. Mai, um 15.30 Uhr gechartert. Von dort aus geht es nach Oberhausen, Bärenkeller und Kriegshaber. Anmeldungen nimmt die Vorsitzende bis 12. Mai unter hannekoe@gmx.de entgegen. „Die Arge-Mitglieder haben Vorrang. Sollten Plätze frei bleiben, sind weitere Mitfahrer willkommen“, sagt Köppl.

Marktsonntag Seit der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im vergangenen Jahr auf Betreiben der „Allianz für den freien Sonntag“ die beiden Marktsonntage in der Innenstadt gekippt hat, blicken alle Augen nach Lechhausen – und Oberhausen. In den beiden Stadtteilen ist das Einkaufsvergnügen am siebten Tag der Woche nach wie vor möglich. Der Oberhauser Marktsonntag ist an den Herbstplärrer gekoppelt und findet wie immer am zweiten Sonntag des Volksfestes statt, diesmal am 2. September. Die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr, die Stände bereits ab 11 Uhr.

Es weihnachtet wieder

Oberhauser Advent Genau drei Monate später, am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, wird es auf dem Helmut-Haller-Platz weihnachtlich. Unter der Regie der Arge findet dort der Oberhauser Advent mit Budenstraße und Rahmenprogramm statt.

Themen Folgen