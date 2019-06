19:10 Uhr

So schön waren die Augsburger Sommernächte

Ein Bild, das alles sagt: Der Blick von St. Ulrich und Afra auf die Festzone in der Augsburger Innenstadt.

Waren die Augsburger Sommernächte 2019 ein Erfolg? Die Eindrücke aus der Innenstadt sprechen Bände: Die Straßen waren drei Tage lang dicht gefüllt.

Von Fridtjof Atterdal

Hans-Christian Kölln will gar nicht mehr weg von diesem Ort. Zum Abschluss der Sommernächte hört er sich das Konzert der Band Mia. Die Kulisse ist prächtig, er ist begeistert von der Illumination von St. Ulrich und Afra. „Ich gehe heute nirgendwo mehr hin, ich bleibe hier den ganzen Abend sitzen“, prophezeit er. Mit seiner Begleiterin verfolgt er das Konzert von Sängerin Mieze Katz und ihrer Band. Die Berlinerin setzt den prominenten Schlusspunkt dreier heißer Sommernächte. Die Stadt war voll und Hans-Christian Kölln ist begeistert: „Ich wohne in der Nähe und finde die Sommernächte großartig“, sagt er. Und das Konzert findet er super.

Mit ihren beliebten Songs aber auch völlig neuen Kompositionen haben Mia am Samstagabend den Platz vor St. Ulrich und Afra zum Beben gebracht. Das große Schlusskonzert der Augsburger Sommernächte mit Sängerin Mieze Katz verbreitete mal laut, mal nachdenklich gute Laune und brachte das Publikum mühelos zum Mitklatschen und Tanzen.

Wem es vor der Bühne zu hektisch zuging, genoss den frechen Elektropunk einfach am Rand der Maximilianstraße an einem der vielen Freiflächen. In rosa Stiefeln, einem knalligen Blumenkleid und hautfarbenen Kniebandagen zelebrierte die Sängerin das Thema Freundschaft, indem sie spontan einige junge Leute auf die Bühne holte, mit denen sie einen wilden Tanz aufführte.

Augsburger Sommernächte: Auch Gastronomen sind zufrieden

Erschöpft, aber hoch zufrieden, konnten die zahlreichen Helfer und Einsatzkräfte gegen drei Uhr am Sonntagmorgen Feierabend machen. Selbst nach diesem dreitägigen Einsatzmarathon sei die Stimmung hervorragend gewesen, berichtet der Sprecher der Augsburger Hilfsorganisationen, Raphael Doderer. Das Rettungskonzept sei voll aufgegangen. Rund 200 Einsätze, vom Bienenstich bis zum Herzinfarkt bewältigten die Helfer, einmal musste das Kriseninterventionsteam ausrücken.

Alkohol war vor allem am Samstagabend ein Problem. Angesichts der vielen Menschen an den drei Tagen ein ruhiges Fest – auch wenn sich die Zahlen gegenüber dem letzten Fest etwas erhöht hätten. „Aber es waren auch gefühlt mehr Menschen unterwegs“, so Doderer.

Auch die Gastronomen durften zufrieden sein. „Herausragend“ nennt „Peaches-Inhaber“ Leo Dietz die diesjährigen Sommernächte. Die Menschen seien dieses Jahr unerwartet früh erschienen, ab 17 Uhr ging auf der Maximilianstraße die Party ab. Die äußeren Bedingungen für das Fest konnten jedenfalls nicht besser sein, so Dietz. Das Bestätigt auch Heinz Stinglwagner vom Veranstalter Augsburg Marketing.

Sommernächte 2019 waren drei Tage lang voll

Auch wenn er keine offiziellen Zahlen nennen möchte – die Innenstadt war drei Tage lang voll. Das Bühnenkonzept in der aktuellen Form habe sich bewährt, es war voll aber nirgends überfüllt. „Es gab Beobachtungen aus der Luft, die deutlich gezeigt haben, dass es nirgends kritisch wurde“, betont er. Dank der frühzeitigen Gespräche, habe es auch keine größeren Probleme mit den Anwohnern gegeben.

Die Polizei meldet einige Einsätze auf den Sommernächten. Vor allem Freitag gegen Mitternacht sei es vermehrt zu Körperverletzungen gekommen – zumeist war Alkohol im Spiel. In einem Fall wurde ein Beamter leicht verletzt, als sich ein Mann gegen die Einsatzkräfte wehrt. Angesichts der vielen Besucher zieht die Polizei aber eine positive Bilanz.

