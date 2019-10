04.10.2019

Stadt stopft Abwasserkanal mit Stoffschlauch

Mit einer Spezialvorrichtung wird der 36 Tonnen schwere Synthetik-Schlauch vom Tieflader in die Kanalbaugrube am Unteren Graben (im Hintergrund das ehemalige Hauptkrankenhaus) gelassen. Der Schlauch wird im Kanal zu einer robusten Röhre aushärten. Das spart Kosten und eine große Baustelle.

Wenn Abwasserkanäle saniert werden, sorgt das in der Regel für gesperrte Straßen und Stau. In Augsburg wird jetzt anders gearbeitet. Das hat allerdings auch Nachteile.

Von Stefan Krog

Die Stadt hat damit begonnen, einen der Augsburger Hauptabwasserkanäle aufwendig zu sanieren. Betroffen ist ein etwa 750 Meter langer Abschnitt des Abwasserkanals unter dem Unteren Graben zwischen dem Stadtbad und dem Stephingerberg. An dieser Leitung, ein Rückgrat im 640 Kilometer langen Augsburger Abwassernetz, hängen weite Teile des südlichen Stadtgebiets, etwa Haunstetten. Zuletzt bildeten sich im mehr als 100 Jahre alten Kanal zunehmend Risse in der Wand, durch die Grundwasser eindrang. „Es herrschte dringender Handlungsbedarf“, so Peter Haller, Leiter des Kanalnetzes bei der Stadtentwässerung.

Schon vor einigen Jahren hatte die Stadt einen anderen Abschnitt dieser Kanalachse saniert und erweitert. Autofahrer erinnern sich noch an die Dauerbaustelle in der Georg-Haindl-Straße und an der MAN-Kreuzung, wo die Stadt einen Parallelkanal baute. Am Unteren Graben laufen die Arbeiten deutlich unauffälliger ab. Weil dieser Bereich oberhalb des UPM-Papierwerks liegt – einem der größten Abwassererzeuger in Augsburg –, muss der Kanal nicht erweitert, sondern nur saniert werden. Dafür nutzt die Stadt ein besonderes Verfahren.

Wichtiger Kanal für Augsburg

In den maroden Kanal, der im Querschnitt 1,5 mal zwei Meter misst, wird ein Schlauch aus einem Kunstgewebe eingezogen, der an den Kanalwänden anliegt. Die Nadelfilz-Wände des Schlauchs sind 3,6 Zentimeter dick und mit Kunstharz durchtränkt. Ein erster etwa 100 Meter langer Schlauchabschnitt wurde diese Woche mit dem Tieflader angeliefert und auf Höhe des ehemaligen Hauptkrankenhauses eingezogen.

Der 36 Tonnen schwere Schlauch liegt während des mehrtägigen Transports aus dem Thüringer Werk auf Eis, um zu verhindern, dass das Kunstharz aushärtet, bevor der Schlauch im Kanal liegt – andernfalls wäre das Spezialgewebe ein Fall für die Müllverbrennung. Liegt der Schlauch schließlich so in der Röhre, wie er liegen soll, wird er über eine Heizanlage auf 60 bis 80 Grad erhitzt. Nach zwei bis drei Tagen ist der Schlauch zu einer robusten Röhre ausgehärtet. Danach soll der Kanal mindestens 50 Jahre lang halten.

Problem Mikroplastik

Bei kleineren Maßnahmen setzt die Stadt seit Jahren auf solche so genannten Kanal-Liner. Für einen so großen Hauptkanal sei es aber das erste Mal. Ein Nachteil, sagt Haller, sei, dass der Kanal mit der kunstharzverstärkten Wand durch den Abrieb von eingespültem Splitt Gegen Mikro-Dreck ist das Klärwerk (noch) machtlos Augsburg Zumindest ein Teil des Mikroplastiks landet über die Absetzbecken in der Kläranlage aber im Klärschlamm und gelangt nicht in den Lech.

Wie in Augsburg ein Kanal mit einem Schlauch saniert wird

„Die Alternative“, sagt Jochen Schindele, bei der Stadtentwässerung zuständig für den Kanalunterhalt, „wäre aber gewesen, den Unteren Graben auf ganzer Länge aufzureißen und einen neuen Kanal zu bauen.“ Mit der sogenannten Liner-Technologie kommt die Stadt mit drei Baugruben ohne Sperrungen aus.

Inzwischen ist der erste etwa 100 Meter lange Abschnitt der Bauarbeiten geschafft. In den kommenden Wochen sollen die restlichen drei Abschnitte zu Ende gebracht werden. Um die drei Millionen Euro kostet die Sanierung – pro Meter macht das rund 1900 Euro. Bis Ende Oktober hofft man bei der Stadt, von Starkregen verschont zu bleiben. Momentan wird das Abwasser aus Haunstetten auf Höhe der City-Galerie über einen Umleitungskanal in der Jakoberwallstraße geleitet. Vor Ort hat die Stadtentwässerung ein oberirdisches Rohr verlegt, das das Restabwasser durch die Henisisusstraße ableitet.

Augsburg hat viel investiert

In den kommenden Jahren stehen Kanalbauarbeiten in überschaubarem Maß an. Unter anderem muss der Kanal in der Hessenbachstraße in Pfersee saniert werden. In den vergangenen Jahren investierte die Ein seltener Blick in die Unterwelt der Augsburger Altstadt Augsburg Unter anderem gibt es inzwischen Hier ist Platz für eine Million Liter Abwasser Hochzoll-Nord – tiefgaragengroße Hallen im Erdboden, in denen bei starkem Regen Abwasser zwischengespeichert wird. Im Augsburger Kanalsystem wird nämlich Abwasser und das Regenwasser von Straßen und Dächern durch ein gemeinsames Kanalnetz geleitet. Bei starkem Regen sind die Kanäle für diese Fluten deutlich zu klein – die Menge würde dem entsprechen, was bei einem Hochwasser des Lechs pro Sekunde vorbeifließt. Auch die Kläranlage wäre völlig überfordert.

Daher wird – wie in vielen anderen Städten auch – bei starkem Regen über etliche Überläufe Abwasser in die Flüsse geleitet. Um die Menge an Fäkalien zu reduzieren, die in Lech und Wertach gelangen, sollen die Becken als Zwischenpuffer dienen. Das noch größere Problem sind Partikel aus Reifen- und Bremsabrieb auf den Straßen, die durch den Gully ins Abwasser gelangen. In den Becken wird Abwasser so lange zwischengespeichert, bis die Kanalisation wieder aufnahmefähig ist.

Keine großen Reserven mehr

Große Reserven für zusätzliche Abwassermengen gebe es nicht mehr, so die Stadtentwässerung. Bei neuen Baugebieten werde inzwischen darauf geachtet, möglichst viel Regenwasser vor Ort im Boden zu versickern. „Es ist sinnlos, sauberes Regenwasser in der Kanalisation mit Schmutzwasser zu vermischen, es durch die halbe Stadt zu leiten und dann im Klärwerk wieder zu säubern“, sagt Haller.

Das geplante Stadtviertel Haunstetten Südwest sei für die Kanalisation zu schultern, solange es trocken ist. Bei Regenwetter setzt die Stadtplanung noch stärker als in bestehenden Neubauvierteln darauf, kein Niederschlagswasser in die Kanalisation zu bringen. Auch für Starkregenereignisse, von denen noch nicht klar ist, ob sie im Zuge des Klimawandels häufiger auftreten werden, sei man prinzipiell gerüstet, so Haller. Das ergebe der Abgleich mit den statistisch erwartbaren Niederschlagsmengen für Augsburg.

