vor 51 Min.

Suche nach Ursache für Unfall beim Anfahren

Nach einem Unfall zwischen zwei Autos beim Anfahren an der Kreuzung Diesel-/Donauwörther Straße sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Ermittlungen stand ein 20-Jähriger mit seinem BMW am Montag gegen 11.10 Uhr auf der Linksabbiegerspur an der roten Ampel in der Dieselstraße. Neben ihm hielt ein 59-jähriger Audi-Fahrer auf der Geradeausspur. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Autos los und berührten sich. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2510. (skro)

Themen folgen