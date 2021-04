26.04.2021

Trotz geplanter Spende: Augsburg lehnt Luftfilter für alle Schulklassen ab

Plus Aerosolforscher hatten für den Einsatz von mobilen Luftreinigern in Schulen plädiert. Eine ehemalige Stadträtin wollte Spenden für Geräte sammeln, doch die Stadt Augsburg sagte Nein.

Von Leonhard Pitz

"Drinnen lauert die Gefahr." Unter diesem Motto gingen Aerosolforscher vor rund zwei Wochen an die Öffentlichkeit. In ihrem offenen Brief an die Bundesregierung findet sich eine Handlungsempfehlung, die auch an Schulen gerichtet ist: "Raumluftreiniger und Filter sind überall dort zu installieren, wo Menschen sich länger in geschlossenen Räumen aufhalten müssen." An Augsburger Schulen gibt es bisher erst 35 solcher Geräte. Der Versuch einer ehemaligen Stadträtin, mehr Luftfilter zu beschaffen, wurde abgeblockt.

