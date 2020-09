vor 16 Min.

Überfall in Augsburger Seniorenresidenz Albaretto: Ein Angeklagter kommt frei

Eine querschnittsgelähmte Rentnerin wurde in der Seniorenresidenz Albaretto von Einbrechern überfallen.

Plus Ein 34-Jähriger ist wegen eines Überfalls auf eine Rentnerin zu einer langen Haft verurteilt worden. Der Prozess wird aber neu aufgerollt - und nun kommt er erst einmal frei.

Von Peter Richter

Für den 34-Jährigen, der gestern vor dem Augsburger Strafjustizzentrum rauchte, war es nach mehreren Jahren die erste Zigarette in Freiheit. Vor einem Jahr wegen eines Raubüberfalls auf eine Rentnerin als einer von zwei Tätern zu einer langen Haftstrafe verteilt, wurde gestern sein Haftbefehl mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Der gelernte Schneider steht gegenwärtig zum zweiten Mal in Augsburg vor Gericht, da der Bundesgerichtshof sein Urteil aufgehoben hat.

Der Angeklagte sei möglicherweise durch den damaligen Mitangeklagten, der inzwischen rechtkräftig verurteilt ist, falsch belastet worden, begründete der Vorsitzende Richter Christian Grimmeisen die Entscheidung der Strafkammer. Deshalb stehe er nicht mehr unter dringendem Tatverdacht.

Überfall in Augsburg: Der Belastungszeuge will nicht aussagen

Der verurteilte Mitangeklagte, der noch immer in Haft sitzt, war gestern als Zeuge geladen. Doch anders wie als Angeklagter vor Gericht weigerte sich der heute 28-Jährige überraschend, auszusagen. Sein Mandant wolle sich nicht selbst belasten, erklärte sein Anwalt. Tatsächlich hat auch die Kripo Zweifel, ob sich die Tat wie von ihm ursprünglich geschildert abgespielt haben kann. Im Juni 2017 war Brigitte G., die in der Senioren-Wohnanlage Albaretto wohnte, nachts in ihrem Appartement von zwei maskierten Tätern überfallen und ausgeraubt worden.

Mit Hilfe eines zuvor gestohlenen Wohnungsschlüssels hatten sie sich Zutritt verschafft. Ein halbes Jahr später nahm die Kripo zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 31 Jahren fest. Der Jüngere kannte das Opfer, er hatte die Frau bis zu seinem Wegzug aus Augsburg als Krankenpfleger versorgt. Die 73-Jährige ist querschnittsgelähmt. Der Prozess wird nächsten Mittwoch fortgesetzt.

