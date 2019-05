Übergeben und Fahrer geschlagen: Geplante Taxifahrt läuft aus dem Ruder

Die Augsburger Puppenkiste reist in ihrer neuen Ausstellung entlang der Handelsrouten der Fugger. Die Helden begegnen dort allerlei kuriosen Gesellen.

Der Altmüll in den Deponien Deutschlands soll 60 Milliarden Euro wert sein. Augsburgs Müllberg-Inhalt allerdings könnte problematisch werden – und ist deshalb ein Thema für künftige Generationen /

Augsburg

Straftat am Kö: Videoüberwachung kommt ins Spiel

Polizeieinsatz am Samstag zu später Stunde am Königsplatz in Augsburg: Die Beamten müssen einen 28-Jährigen fesseln.