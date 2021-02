vor 31 Min.

Unbekannte beschädigen zwei Autos in Haunstetten

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten wurde ein Auto mutwillig beschädigt, ein anderes angefahren. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Als ein Mann zu seinem gelben Mercedes in der Narzissenstraße in Haunstetten zurückkehrte, sei ein Rücklicht mutwillig beschädigt

gewesen, so die Polizei. Der Vorfall muss in der Zeit von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.30 Uhr, passiert sein. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

Ebenfalls aus Haunstetten wird eine Unfallflucht gemeldet, die sich im Bereich Neue Straße im Zeitraum von Montag bis Donnerstag ereignet hat. An einem weißen Mazda, der am Straßenrand geparkt war, wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallschaden beträgt 300 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)

