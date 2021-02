vor 32 Min.

Unbekannter fährt trotz Unfalls einfach weiter

Nach zwei Unfällen in der Innenstadt und im Bärenkeller bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Was passiert ist.

Ein Unfall ist am Freitag gegen elf Uhr in der Friedberger Straße passiert. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes stadtauswärts, als er auf Höhe der Hausnummer 73 den linken Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs touchierte. Der Mann hielt jedoch nicht sofort an, sondern wendete erst in der nächsten Seitenstraße.

Als er kurz darauf zur Unfallstelle zurückkam, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun nach dem beschädigten Auto und bittet den Besitzer oder Zeugen, sich unter 0821/232-2710 zu melden.

Ebenfalls am Freitag war ein bislang Unbekannter gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug im Lerchenweg im Bärenkeller in Richtung stadteinwärts unterwegs. Dabei fuhr er laut Polizei einen grauen Skoda Yeti an, der auf Höhe der Hausnummer 47 geparkt war. Der männliche Fahrer stieg aus und begutachtete den entstandenen Schaden. Dann aber fuhr er auf und davon.

Der Unfallschaden beim Skoda wird auf circa 750 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2510. (ina)

Themen folgen