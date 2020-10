vor 32 Min.

Vergleich: In Augsburg studiert es sich am günstigsten

Viele Studenten in Augsburg müssen nebenbei Geld verdienen, um sich ihr Studium zu finanzieren. Immerhin ist der Semesterbeitrag niedriger als an anderen Hochschulen des Landes.

Universitäten und Hochschulen starten in das neue Wintersemester. Dann werden für Studenten wieder die Semesterbeiträge fällig. In Augsburg kommt man am günstigsten weg.

Von Andrea Wenzel

Studenten sind gelegentlich knapp bei Kasse. Vor allem zu Corona-Zeiten, wo viele Nebenjobs – beispielsweise in der Gastronomie – nicht ausgeführt werden können. Da kommt die Fälligkeit für die Semesterbeiträge nicht unbedingt gelegen.

Semesterbeitrag an der Uni Augsburg liegt unter 200 Euro

Studenten der Augsburger Universität haben hier jedoch Glück: Laut einem Vergleich der 40 größten deutschen Universitäten durch den digitalen Personaldienstleister Zenjob ist dieser Beitrag in Augsburg am geringsten.

Wie das Ranking zeigt, werden an der Augsburger Uni in diesem Semester 117,50 Euro fällig. 65,50 Euro entfallen dabei auf das Semesterticket, also die Fahrkarte für den ÖPNV. Am teuersten ist der Semesterbeitrag an der Leibniz Universität Hannover. Dort werden 439,73 Euro fällig. Allein das Semesterticket schlägt hier laut Studie von Zenjob mit 231,03 Euro zu Buche.

Themen folgen