vor 15 Min.

"Verliert nicht den Mut, verliert nicht das Vertrauen!"

Mehr Achtsamkeit, mehr Vertrauen: Was in Augsburger Kirchen prominente Prediger zu Weihnachten zu sagen hatten.

Von Alois Knoller

Zu mehr Achtsamkeit für die Menschen und mehr Vertrauen haben in Augsburg die Kirchen zu Weihnachten aufgerufen. „Verliert nicht den Mut angesichts der Brutalität, jüngst auch in Augsburg. Fürchtet euch nicht, auch nicht angesichts der bedrohlichen Nachrichten aus aller Welt“, rief der evangelische Regionalbischof Axel Piper am Heiligen Abend den Besuchern in der Ulrichskirche zu. Für ihn stelle sich dringend wie nie zuvor die Frage: „Will ich dieses Leben mutig und vertrauensvoll leben oder nicht?“ Angst erzeuge Misstrauen.

Piper forderte, den Barbaren dieser Welt, ihren „fake news“ und abstrusen Verschwörungstheorien keinen Raum zu geben. Wertvoll bleibe ihr Mut, sich nicht in die Opferrolle zu begeben, sondern zueinander zu stehen und auf die zweite Chance zu vertrauen. Piper bewunderte in seiner Ansprache auch den Mut vieler Flüchtlinge heute, die Gefahr, Hunger und Zweifel auf sich nehmen. „Sollten wir nicht diesen Mut bewundern und wenigstens positiv würdigen, statt von vorneherein unter Verdacht zu stellen?“

"Jeder Mensch ist heilig"

In der Christmette im Dom verwies Diözesanadministrator Bertram Meier auf den „Gott Gerneklein“. Seine Geburt ermögliche es, den Menschen groß zu machen und heilig. „Jeder Mensch ist heilig, wie klein und krank, schwach und zerbrechlich, jung oder alt oder angeknackst er auch sein mag.“ Alles, was den Namen Mensch trägt, müsse uns heilig sein, egal ob im Mutterleib, behindert oder todgeweiht, egal welche Lebenslinien und Lebensbrüche er mitbringt, egal, was er vorweisen kann. In unserer von Kommerz, Konsum und Kitsch geprägten und ziemlich religionslos gewordenen Umwelt sei es nicht leicht, über Heiliges zu sprechen, bedauerte Prälat Meier. Und doch heile die Heilige Nacht Wunden als Nacht des Friedens und der Versöhnung.

„Jeder Mensch ist heilig“: Prälat Bertram Meier bei der Christmette im Augsburger Dom. Bild: Anette Zoepf

Auch Weihbischof Anton Losinger ging am Weihnachtstag im Dom auf die Würde des Menschen ein. „Christen sollten sich von niemandem darin übertreffen lassen, groß vom Menschen zu denken. Sie bekennen, dass die Würde des Menschen in Gott ihren Ursprung hat“, sagte Losinger. Dies stelle zugleich eine unermessliche Forderung an die Christen, Menschen in politischer Unterdrückung und ökonomischer Ausbeutung, Menschen auf der Flucht, Menschen in den hunderten bewaffneter Konflikte sowie den um ihres Glaubens willen verfolgten Christen beizustehen.

Was bedeutet Weihnachten, Siri?

Der evangelische Stadtdekan Michael Thoma rief im Kantatengottesdienst in St. Anna zu mehr Risikofreude auf - im Vertrauen darauf, „dass im Moment der Entscheidung Gott selber da sein wird und dass er im Zweifel die Entscheidung mittragen wird“. Wenn stimmt, dass Christen nichts von der Liebe und Nähe Gottes scheiden kann, „dann kann ich in so mancher Situation schneller und gewagter agieren“, sagte Thoma. Mögen die Zeiten auch noch so ungewiss und verängstigend sein: „Gott ist mitten drin.“

Der katholische Stadtdekan Helmut Haug stellte das Christuskind in den Mittelpunkt seiner Weihnachtspredigt. Eine säkulare Welt wisse dazu kaum noch etwas zu sagen. Aber immerhin bekam er von Internet-Assistentin Siri auf die Frage, was Weihnachten bedeute, die Auskunft: „Das betrifft eher dich als mich.“ Weihnachten verlange nach persönlicher Hingabe an das göttliche Kind.

