Warum fast 3200 Sportler zum Stadtlauf in Augsburg antreten

Kurz nach dem Countdown: 1179 Läufer starten zum Viertelmarathon in der Nagahama-Allee. Am Sonntagvormittag hat der Stadtlauf zum 18. Mal stattgefunden.

Vom Bestzeitenjäger bis zum Familienteam. Die fast 3200 Sportler beim Stadtlauf in Augsburg haben ganz unterschiedliche Ziele. Einige von ihnen erzählen.

Von Oliver Wolff

Jennifer Pfeffer, 29, aus Wehringen, und ihr Vater Ernst Chladek, 59, sind vor dem Start entspannt. „Wir sind ein eingeschworenes Team“, sagen sie, während sie sich auf den 10,5-Kilometer-Lauf vorbereiten. „Wenn einer nicht mehr kann, muss der andere ihn tragen“, sagt Tochter Pfeffer und lacht. Sie sind zwei von insgesamt 3199 Teilnehmern beim 18. Stadtlauf von Sport Scheck am Sonntagvormittag bei der City-Galerie. Drei Distanzen waren zur Auswahl: 1200 Meter für Schüler, ein Viertelmarathon, also 10,5 Kilometer, für Fortgeschrittene und ein Halbmarathon mit 21,1 Kilometern für die Profis.

Der Sieger des SportScheck Run ist kein Unbekannter

Der Sieger des Halbmarathons heißt in diesem Jahr Andreas Beck. Der Mertinger sagt – nach rund 75 Minuten Laufzeit – im Ziel: „Ich bin gerade in Form wie noch nie.“ Vor einer Woche ist er bayerischer Vizemeister beim Halbmarathonwettkampf in Markt Indersdorf geworden und zählt im deutschlandweiten Ranking zu den Top-100-Läufern. Er regeneriere sehr schnell, so Beck. Nach dem Halbmarathon ist für ihn Auslaufen angesagt – und am nächsten Tag bereits wieder sanftes Lauftraining. Sein Erfolgsrezept: ein möglichst gleichmäßiges Tempo beim Laufen.

Florian Röser aus Konstanz war Erster im Ziel des Viertelmarathons. Bereits letztes Jahr ging er in Augsburg als Sieger hervor, dieses Mal verpasste er seine letztjährige Bestzeit um knapp eineinhalb Minuten. „Ich war zehn Tage krank und habe erst zwei Tage vor dem Lauf wieder mit dem Training angefangen“, sagt der 26-Jährige. Er sei dennoch mit dem Anspruch nach Augsburg gefahren, um wieder zu gewinnen. Karl Schäfer ist mit Freunden aus München gekommen. Er selbst habe schon bei Marathons in New York und Tokio mitgemacht. „Ich bin immer im Ziel angekommen.“ Einfach laufen und die Kräfte einteilen, ist sein Motto. Der Münchner Rentner John Huber ist für Trainingszwecke nach Augsburg gefahren. Ende Juni wird er beim Halbmarathon in der Landeshauptstadt mitmachen. „Fürs Training reichen 10,5 Kilometer.“ Der 71-Jährige macht fast jeden Tag Sport – dem Alter angemessen, wie er sagt.

3200 Starter in Augsburg

Katrin Rößle aus Dillingen steht zusammen mit Freunden und Verwandten vor der Startposition und macht sich warm für den Viertelmarathon. Sie habe erst im letzten Jahr zum Laufen angefangen, trainiert 25 Kilometer pro Woche. „Hoffentlich schaffe ich es unter einer Stunde.“ Eine spezielle Taktik habe sie sich im Vorfeld nicht ausgedacht.

Super Leistung: Die ersten Läufer haben den Halbmarthon über 21,1 Kilometer geschafft. Respekt. Gepostet von Augsburger Allgemeine - Augsburg am Sonntag, 2. Juni 2019

Die zehnjährige Clara Scherer aus Augsburg ist mit ihrem Papa da. Sie macht beim Kinderlauf mit, ihr Vater läuft auf der Halbmarathon-Strecke. Clara macht gerne Sport, darunter Leichtathletik, erzählt sie. Lukas Aguirre, acht Jahre, aus Augsburg, ist mit seiner Mutter Katrin zum Stadtlauf gekommen. Er klettert gerne und fährt Skateboard. Fürs Training ist er mit seinen Eltern gelaufen.

Für Unmut bei einzelnen Anwohnern sorgten die abgesperrten Straßen rund um die Laufroute. „Man kann über keinen Weg mehr mit dem Auto hinaus- oder hineinfahren,“ sagt ein Anwohner der Walterstraße. Für ihn sei es unverständlich, dass im Vorfeld keine Anwohnerschreiben ausgeteilt worden sind. „Nicht einmal das Personal an den Absperrungen wusste, wie lange es dauert.“ Vom Veranstalter kam Widerspruch: „Wir haben die Anwohner weit im Voraus informiert“, sagt Marco Wanek. An ihn seien noch keine Beschwerden herangetragen worden. Einzelfälle müsste man im Nachgang anschauen, so Wanek.

