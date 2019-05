vor 56 Min.

Warum fliegt ein Hubschrauber so lange über Göggingen?

Ein Polizeihubschrauber kreist am Samstagmittag über Göggingen. Was steckt dahinter?

Anwohnern fiel am Samstagmittag ein Hubschrauber auf, der über dem Polizeipräsidium in der Luft stand. Was hat es damit auf sich?

Ein Polizeihubschrauber sorgt derzeit bei Anwohnern im Antonsviertel und im nördlichen Göggingen für Aufsehen. Schon seit 12 Uhr mittags ist dieser in der Luft oberhalb des Augsburger Polizeipräsidiums unterwegs, ohne sich groß fortzubewegen.

Hubschrauber kreist über Polizeipräsidium - was steckt dahinter?

Was steckt hinter dem Lufteinsatz des Polizeihubschraubers? Auf Nachfrage unserer Redaktion gab die Einsatzzentrale der Polizei bekannt, dass er eingesetzt wird, um den Fanmarsch der Fans des FC Augsburg zu beobachten.

Die FCA-Fans haben sich zum letzten Heimspiel der Bundesliga-Saison nämlich etwas besonderes einfallen lassen. Die Fan-Vereinigung Legio Augusta hat einen Fanmarsch vom Rosenaustadion zur WWK-Arena organisiert - für viele Augsburg-Fans ein Pflichttermin.

Von neun Uhr an kamen die FCA-Fans am Samstagmorgen am Rosenaustadion zusammen und marschieren ab 12 Uhr mittags unter dem Motto "alle in weiß" gemeinsam zur Arena in Göggingen.

Fanmarsch der FCA-Fans sollte eigentlich mit Drohne überwacht werden

Ursprünglich hatte die Polizei zum Fanmarsch gar keinen Helikopter einsetzen wollen, sagte ein Sprecher. Allerdings habe es am Samstagmorgen technische Probleme mit einer Drohne gegeben, sodass diese zur Überwachung des Fanmarsches nicht fliegen konnte.

Deshalb forderte die Polizei einen Hubschrauber an, der am Vormittag ohnehin beim Tag der offenen Tür der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn im Einsatz gewesen war. (zian)

