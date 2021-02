vor 16 Min.

Wegen Corona übernachteten 50 Prozent weniger Gäste in der Region Augsburg

Im Corona-Jahr 2020 besuchten viel weniger Gäste die Region, als noch im Jahr zuvor. Dennoch gibt es für die Zukunft Hoffnung.

Die Corona-Pandemie hat den Tourismus in der Region Augsburg hart getroffen. Ankünfte und Übernachtungszahlen haben sich im vergangenen Jahr 2020 ungefähr halbiert. Trotzdem sieht Tourismusdirektor Götz Beck Anlass zum Optimismus, da der Inlandstourismus gegenüber Fernreisen künftig wohl zunehmen werde. Zudem werden mehrere neue Hotels auch den Tagungs- und Kongressstandort Augsburg stärken. Verstärkung aus der höchsten Liga erhielt die Regio Augsburg Tourismus GmbH in jüngster Zeit durch den FC Augsburg: Der Verein ist nun Mitglied des Verkehrsvereins Region Augsburg.

Corona hat im Tourismus in Augsburg zu Einbußen geführt

Als sich im Frühjahr 2020 das Ausmaß der Corona-Pandemie abzeichnete, prognostizierten Experten der Branche einen Einbruch von bis zu 45 Prozent. Am Ende traf es den Tourismus noch härter, vor allem den Städtetourismus in den besonders attraktiven Großstädten, in München gingen Ankünfte und Übernachtungen so um rund 60 Prozent zurück. Auch Augsburg musste massive Einbußen verzeichnen. Die Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen hat sich dort bis zum November 2020 laut aktuellen Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik ungefähr halbiert. 203.424 Gästeankünfte wurden bis November 2020 registriert - 53,6 Prozent weniger als im Corona-freien Vorjahr. Nur ein wenig besser sieht es bei den Übernachtungen aus: 403.953 bedeuteten gegenüber 2020 ein Minus von 49,4 Prozent.

Götz Beck ist Tourismusmusdirektor der Region Augsburg. Bild: Silvio Wyszengrad

Auch der Tourismus im Landkreis Augsburg, der in besseren Zeiten von den Angeboten Augsburgs profitiert, hat vergleichbare Ergebnisse erzielt. Bis November ging die Zahl der Gästeankünfte (101.864) gegenüber dem Vorjahr um 51,5 Prozent zurück. Ein Minus von 49,2 Prozent ergab sich bei den Übernachtungen: 196.285 waren es von Januar bis November 2020. Im Landkreis Aichach-Friedberg lag die Zahl in etwa auf dem Niveau der gesamten Region. 60.067 Gästeankünfte ergaben für das „Wittelsbacher Land“ ein Minus von 51,1 Prozent.

Positiv schlug sich – wenn auch auf niedrigerem Niveau – die Großstadtferne im Corona-Jahr 2020 bei den Übernachtungen nieder: Hier betrug das Minus bei 135.251 Übernachtungen bis November 2020 „nur“ 38,2 Prozent. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg profitierte also 2020 etwas von dem bundesweiten Trend, dass ländliche Regionen im Durchschnitt weniger von pandemiebedingten Abstandsregeln eingeschränkt waren als jene Destinationen, an denen üblicherweise viele Menschen zusammenkommen.

Tourismusdirektor Götz Beck rechnet damit, dass der „Urlaub daheim“ 2021 eine größere Rolle spielen wird. Mittelfristig erwartet er als Folge der Corona-Pandemie einen weiteren Trend, der sich positiv auf die Region auswirken könnte: Das Bedürfnis nach Sicherheit beim Urlaub und bei Reisen werde bald eine noch größere Rolle spielen. (AZ)

