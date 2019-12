16:50 Uhr

Wegen Türenknallen: Mann bedroht Nachbar mit Revolver

An Heiligabend wäre ein Nachbarschaftsstreit in der Grenzstraße beinahe eskaliert.

An Heiligabend ist in Kriegshaber ein Streit unter Anwohnern fast eskaliert. Der Streit in einem Mehrfamilienhaus in der Grenzstraße brach gegen 15.30 Uhr aus. Laut Polizei war der Anlass dafür das laute Schließen einer Kellertür. Ein 49-jähriger Bewohner regte sich demnach derart über seinen Nachbarn auf, dass er diesen mit einem Revolver und einem Messer in der Hand zur Rede stellen wollte. Der Nachbar flüchtete sich jedoch in seine Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten trafen den 49-Jährigen im Anwesen an. Bei dem Revolver, den er zwischenzeitlich nicht mehr bei sich trug, handelte es sich um einen Gasrevolver. Der Revolver wurde sichergestellt, der Mann musste in den Polizeiarrest. (jöh)

