Wegen steigender Corona-Zahlen rüstet Augsburg das Gesundheitsamt weiter auf

Hier wird aus jeder Zahl ein Mensch. 74 neue Infektionen am Sonntag, 91 am Samstag, 127 am Freitag. Die Mitarbeiter des Augsburger Gesundheitsamtes müssen jeden Infizierten kontaktieren und herausfinden, wen er angesteckt haben können. Auch diese Kontaktpersonen müssen alle verständigt und in Quarantäne geschickt werden. Jetzt, da die Zahlen wieder stark steigen, nimmt auch die Arbeit für die "Corona-Detektive" stark zu. Es ist ein Kraftakt - für manche seit inzwischen über einem Jahr. "Einige sind durchaus am Anschlag", beschreibt Thomas Wünsch, der Vorsitzende des Personalrats, die Situation. Die Stadt plant nun, weiteres Personal aus anderen Bereichen abzuziehen, um das Gesundheitsamt zu unterstützen. Das könnte auch Auswirkung auf die Arbeit anderer Ämter haben.

Rund 120 Stellen hat das Gesundheitsamt regulär, derzeit arbeiten bei der Stadt Augsburg aber fast 400 Menschen in diesem Bereich. Die Verstärkung kommt aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung mit rund 190 Personen, dazu kommen Polizisten, Bundeswehrsoldaten und Freiwillige, die sich bei der Stadt gemeldet haben. Das Ziel bei der Kontaktnachverfolgung ist es, alle Infizierten und deren relevante Kontaktpersonen binnen 24 Stunden zu kontaktieren. "Das schaffen wir derzeit, wenn die Betroffenen für uns erreichbar sind", sagt Frank Pintsch ( CSU), der städtische Referent für Ordnung und Personal.

Corona: Personalreserve für das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg

Allerdings: Wenn die Corona-Infektionen weiter in die Höhe schießen, könnte das problematisch werden. Ähnlich wie im Herbst, als die zweite Corona-Welle die Stadt überrollt hatte. Die Stadt hat deshalb eine weitere Personalreserve gebildet, die gut 100 Personen umfasst. Sie werden ausgebildet, um als Kontaktnachverfolger oder am Corona-Bürgertelefon arbeiten zu können und sollen bei Bedarf unterstützen. Verschiedene städtische Ämter und Dienststellen müssen dann Personal abgegeben. Darunter auch Bereiche, in denen derzeit wegen Corona weniger zu tun ist . Im Sport- und Bäderamt etwa, angesichts von geschlossenen Sporthallen und Bädern, oder bei den Museen. Aber auch das Baureferat muss unter anderem Personal bereit stellen.

Stand Montag musste die Reserve noch nicht angezapft werden, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in der Stadt stark gestiegen ist - mit 184,8 erreichte sie am Montag laut Robert-Koch-Institut einen Höchststand in diesem Jahr. Frank Pintsch weiß aber, dass es im Zweifel sehr schnell erforderlich sein kann. Muss das Personal anderswo abgezogen werden, so könnte es zu Einschränkungen bei den Angeboten der Stadt kommen.

Möglich sei etwa, dass die Zahl der täglich angebotenen Termine im Bürgeramt etwas reduziert werde, sagt Pintsch. Derzeit sind es etwa 900 Termine pro Tag. Auch die Bearbeitung von Anträgen könnte etwas länger dauern. Mit gravierenden Einschnitten rechnet der Ordnungs- und Personalreferent aber erst einmal nicht. Er betont: "Alle Pflichtleistungen bleiben." In der Bauverwaltung etwa kann sich die Stadt stärke Einschränkungen auch nur schwer erlauben. Ab Mai gilt für Bauanträge von Wohngebäuden nämlich neu eine sogenannte "Genehmigungsfiktion". Das heißt, Anträge gelten automatisch als genehmigt, wenn nach drei Monaten keine Reaktion von der Behörde gekommen ist.

Corona in Augsburg: In einigen Bereichen eine "Riesenbelastung"

Frank Pintsch lobt den Einsatz und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter in den von der Corona-Krise besonders belasteten Bereichen. Bisher sei die Krankheits- und Ausfallquote trotzdem nicht spürbar gestiegen. Den Mitarbeitern sei klar, dass sie gerade in Krisenzeiten besonders in Verantwortung stünden. Das bestätigt auch der Personalratsvorsitzende Thomas Wünsch: "Die Mitarbeiter wissen, dass es auf sie ankommt." Es sei aber in einigen Bereichen eine "Riesenbelastung" - nicht alleine im Gesundheitsamt, sondern zum Beispiel auch in den städtischen Kitas, in den Altenheimen und Schulen.

Augsburgs Ordnungs- und Personalreferent Frank Pintsch (CSU). Foto: Silvio Wyszengrad

Wenn es die Arbeitsbelastung zulässt, sollen Mitarbeiter, die ans Gesundheitsamt abgestellt wurden, nach einiger Zeit auch wieder an ihren normalen Arbeitsplatz zurückkehren können. Im Gegenzug soll dann ein neu eingelernter Mitarbeiter ihren Corona-Job übernehmen. Frank Pintsch schwebt ein rollierendes System vor. Auch Thomas Wünsch sieht Bedarf dafür, dass es Wechsel gibt. Die Arbeit in der Kontaktnachverfolgung sei anspruchsvoll und auch durchaus belastend. Es seien "inhaltlich anstrengende" Gespräche, mitunter bekomme man dabei auch Wut und Frust der Menschen ab. Allerdings, schränkt Frank Pintsch ein, müsse man zunächst erst einmal abwarten, wie hoch sich die derzeitige dritte Corona-Welle noch auftürmt.

