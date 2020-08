vor 36 Min.

Weitere Corona-Erkrankte: Handelt es sich um Fälle aus der Test-Panne?

Die Zahl der Reiserückkehrer, die an Covid-19 erkrankt sind, steigt.

Plus Erneut meldet die Stadt Augsburg Covid-19-Infektionen bei Reiserückkehrern. Was das Gesundheitsamt dazu sagt.

Von Ina Marks

Erneut meldet das städtische Gesundheitsamt Corona-Neuinfektionen bei Reiserückkehrern. Der letzten aktuellen Meldung von Freitag zufolge sind neun weitere Menschen an Covid-19 erkrankt. Die Verantwortlichen der Stadt hatten unlängst erstmals vor einer möglichen zweiten Welle auch im Zusammenhang mit Reiserückkehrern gewarnt.

Die neun Reiserückkehrenden hatten sich zuvor in Kroatien, Rumänien, Serbien, Albanien, im Kosovo und in Spanien aufgehalten. In den vergangenen sieben Tagen wurden 24 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht etwa 8,0 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner. Meist handelte es sich um Rückkehrer aus dem Balkangebiet.

Augsburger Corona-Fälle: Auch Tests an Autobahnen und Flughäfen

Wie das Gesundheitsamt berichtet, wurden die Covid-19-Infektionen auch durch Tests an Autobahnteststellen und an Flughäfen festgestellt. Inwieweit darunter Fälle enthalten sind, die durch die bayerische Corona-Test-Panne zunächst nicht identifiziert werden konnten, kann das Gesundheitsamt allerdings nicht sagen.

„Die Ergebnisse der beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit ausgewerteten Proben werden uns umgehend mitgeteilt.“ Durch die geänderten Regelungen, insbesondere aber durch die steigende Zahl der Reiserückkehrer steige auch die Zahl der Tests bei Reiserückkehrern, wird vonseiten der Behörde betont.

Die Corona-Erkrankungen in Augsburg nach Meldedatum. Bild: Stadt Augsburg

Insgesamt wurden bisher 596 in Augsburg wohnhafte Personen positiv auf das Coronavirus getestet. 555 von 596 Personen sind genesen, 25 sind aktuell erkrankt, 16 Personen sind verstorben. Die Stadt hat die nächste Fallmeldung für voraussichtlich Montag, 17. August, angekündigt.

