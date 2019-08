18:37 Uhr

Wie zwei Männer eine Schwimmerin aus dem Fabrikkanal retteten

Es war eine ungewöhnliche Rettung: An der Wertach in Augsburg wurde im Juni eine Frau durch ein Wehr gespült. Zwei Männer retteten sie mit einem Gartenschlauch.

Die Schwimmerin hatte an diesem Abend des 19. Juni sehr großes Glück: Sie war beim Baden in Göggingen in höchste Not geraten. Die 54-Jährige war in der Wertach zum Schwimmen gegangen. Von der starken Strömung wurde sie durch das Wehr an der Wellenburger Straße in den Fabrikkanal gespült. Allein hätte sie sich nicht mehr retten kann. So hieß es später nach dem geglückten Rettungseinsatz. Ihr Leben verdankt die Frau zwei Männern, die das Unglück vor Ort direkt mitbekommen hatten.

Spektakuläre Rettung in Augsburg

Der 83-jährige Werner Kübler erkannte die Gefahr. Er warf der Frau einen Gartenschlauch zu, welchen sie zunächst nicht ergreifen konnte. Christoph Kugelmann, 21, joggte an diesem Abend entlang des Wehrs. Er erfasste die Notlage und sprang mit dem Ende des Schlauchs in den Kanal. Dies hatte er mit dem anderen Lebensretter abgesprochen. Beide Männer retteten die in Not geratene Frau. Auch ihr hinzugekommener Ehemann half mit. Bei der Rettungsaktion wurde niemand verletzt.

Augsburger Polizei ehrt die Männer

Am Donnerstag wurden die zwei Lebensretter von Polizeipräsident Michael Schwald ausgezeichnet. Er sagte zu den Helfern: „Durch das mutige und selbstlose Handeln retteten Sie die Frau und begaben sich dadurch selbst in Lebensgefahr. Daher sind Sie ein wichtiges Vorbild für andere.“ (möh)

