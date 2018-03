vor 51 Min.

Wohin mit der Jugend in Göggingen?

Die Stadt hat ein Konzept für den Stadtteil erarbeitet. Ein wichtiger Punkt ist der Treff an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort hat man gemischte Gefühlen.

Von Fridtjof Atterdal

Dass die Jugend in Göggingen eine Anlaufstelle braucht, darüber sind sich alle Beteiligten im Stadtteil, dem Stadtrat, Jugendarbeit und Vereinen mittlerweile einig. Doch in welcher Form, darüber scheiden sich die Geister. Während der Stadtjugendring nach wie vor ein vernünftig ausgestattetes Jugendhaus fordert, bevorzugt die Stadt eine einfachere Lösung. Das Thema sollte eigentlich im Jugendhilfeausschuss behandelt werden, wurde aber wegen „weiterem Beratungsbedarf“ von der Tagesordnung genommen, wie Sozialreferent Stefan Kiefer bestätigt.

Das Konzept der Stadt sieht vor, den öffentlich geförderten Jugendtreff der evangelischen Jugend an der Friedrich-Ebert-Straße zu nutzen und darüber hinaus an mindestens zwei weiteren Orten in Göggingen kleinere Standorte zu schaffen, so Kiefer. „Dies ist letztlich ein kreativer Versuch, bessere Angebote für Jugendliche zu schaffen“, so der Referent. „Egal, wo ein großes Jugendhaus wie das Kosmos im Univiertel in Göggingen verortet wäre, es wird immer für einen Teil der Jugend zu weit entfernt sein.“

In der Vorlage des Jugendhilfe-planers für den Jugendhilfeausschuss werden die kleinen Standorte als „Popup-Treff“ bezeichnet, die in leer stehenden Immobilien für gewerbliche oder gastronomische Nutzung innerhalb Göggingens entstehen sollten. Dieser Begriff hatte bei einigen Beteiligten Verwirrung hervorgerufen, weil sich niemand vorstellen konnte, wie in solchen Übergangsräumen nachhaltige Jugendarbeit gemacht werden sollte.

Das Stichwort „Popup“ wurde missverstanden

„Das in diesem Zusammenhang gefallene Stichwort des „Popup“ wurde leider völlig missverstanden und konnte mangels Befassung im Ausschuss auch nicht ausgeräumt werden“, bedauert Kiefer. Es gehe nicht darum, alle vier Wochen umzuziehen, sondern beispielsweise ein geeignetes leeres Ladengeschäft für fünf oder zehn Jahre anzumieten. „Wenn dann die Jugendszene in dem Viertel aus Altersgründen eher an anderen Orten aufzufinden ist, kann so ein Standort auch wieder leichter aufgegeben werden, als ein eigens dafür gebautes städtisches Haus“, so Kiefer.

Eine wichtige Rolle in den Überlegungen der Stadt spielt das Evangelische Jugendzentrum Göggingen. Die Stadt könnte einen Zuschuss für eine weitere Pädagogenstelle geben – im Gegenzug solle die offene Jugendarbeit dort ausgeweitet werden. Allerdings – es ist noch überhaupt nicht klar, ob die Kirche mitspielt und ihre Räume für die Gögginger Jugendlichen öffnet. Mit dem zuständigen Kirchenvorstand der evangelischen Dreifaltigkeitskirche Göggingen hat bisher noch niemand gesprochen, wie aus der Gemeinde zu hören ist. Allerdings begrüße Pfarrerin Anne-Kathrin Kleineidam die Ausweitung des Jugendtreffs, so der Referent.

Ein Haus von Jugendlichen für Jugendliche

„In das Jugendzentrum kommen Jugendliche aus allen Konfessionen und Religionen, sagt der Leiter der Einrichtung, Diakon Gert Jäger. Derzeit öffnet das Zentrum jeden Dienstagabend, daneben findet montags ein Jugendcafé von Schülern der nebenan liegenden Friedrich-Ebert-Schule statt. Das Haus wird „von Jugendlichen für Jugendliche“ betrieben – dank einer intensiven Nachwuchsarbeit gibt es einen großen Stamm an ehrenamtlichen Gruppenleitern. „Unsere Jugendlichen sind stark im Stadtteil engagiert, sei es im Verein oder in der evangelischen Jugend“, erklärt der Dekan. Sie kämen hierher, um an Projekten teilzunehmen oder Freunde aus dem persönlichen Umfeld zu treffen. 60 Prozent seien Mädchen.

Auch wenn er die Idee einer weiteren Mitarbeiterstelle attraktiv findet – Jäger macht sich Sorgen, dass „seine“ Jugendlichen wegbleiben, wenn das Haus der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird.

Ein weiterer Punkt im städtischen Konzept sind überdachte Plätze auf öffentlichen Freiflächen, an denen sich die Jugendlichen treffen sollen. Hier seien Probleme mit den Nachbarn abzusehen, heißt es von den Kritikern. Man wolle geeignete „informelle Treffpunkte“ für die Jugendlichen schaffen, wo sie ohne pädagogische Betreuung und ohne Einfluss von Erwachsenen Zeit verbringen könnten, sagt dazu Kiefer. Die „Dächer“ sollten jungen Menschen als witterungsgeschützte Treffpunkte zur Verfügung gestellt werden und als Anlaufpunkte auch für Streetwork dienen.

Der Stadtjugendring, der seit Jahren ein Jugendhaus für Göggingen fordert, wollte sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu den Plänen der Stadt äußern.

