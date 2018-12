22:31 Uhr

Zeitzeuge der Gögginger Geschichte

Martin Eberle feiert seinen 90. Geburtstag. Er verrät das Rezept eines glücklichen Lebens.

Von Gerlinde Knoller

Wenn es jemanden gibt, der sich als waschechter Gögginger bezeichnen darf, dann ist das Martin Eberle. Am 20. Dezember 1928 ist er in der Mühlstraße an der Singold geboren, er ist in Göggingen aufgewachsen, hat hier 1960 sein Haus gebaut, seine Familie gegründet und im und für den Stadtteil jahrzehntelang gewirkt. Bis heute. Dankbar feiert Martin Eberle an diesem Donnerstag mit seiner Frau Helga im Kreis seiner Familie seinen 90. Geburtstag.

Wenn Martin Eberle auf sein Leben zurückblickt, dann leuchtet immer auch die Geschichte Göggingens mit auf. Als er geboren wurde, war Göggingen eine Marktgemeinde, 1969 wurde sie zur Stadt erhoben und drei Jahre später, im Zuge der Gebietsreform, nach Augsburg eingemeindet. Beide Eltern von Martin Eberle arbeiteten in der Fabrik – die Mutter in der Gögginger Nähfadenfabrik, der Vater in Wessels Schuhfabrik Oberhausen.

Er hat den Stadtteil in Fotografien festgehalten

In seinen ersten Kinderjahren ging Martin Eberle in den Kindergarten der Nähfadenfabrik, als Schulkind verbrachten er und sein Bruder viel Zeit zum Spielen mit den Nachbarskindern draußen oder im großen Hof. „Sehen Sie“, zeigt er ein Foto aus den Sechzigerjahren, aufgenommen rund um sein Elternhaus. Felder und freies Land sind darauf zu sehen. Aus der gleichen Perspektive betrachtet, findet sich hier jetzt Bebauung. Als junger Mann ist Martin Eberle gerne durch Göggingen gestreift, hat fotografiert. Er zeigt weitere Bilder: Dort, wo heute die B17 durch Göggingen führt, ist ein Feld zu sehen, darauf ein Pferde- und ein Ochsengespann. Schafe weiden auf einer Wiese, dort, wo später Kaufland und Quelle errichtet wurden. Ein kleiner Straßenbahnwaggon fährt, damals noch eingleisig, den Klausenberg hoch. Mit solchen vergleichenden Bildern aus Göggingen haben Martin und Helga Eberle einen Fotokalender für das Jahr 2019 gestaltet, den sie für einen guten Zweck verkauft haben. Und weil Martin Eberle so viel weiß aus Göggingen, wirkt er selbstverständlich seit Jahren im Gögginger Geschichtskreis mit.

Als die Amerikaner einmarschierten, lag er im Bett

Sein Abitur hat Martin Eberle 1948 am Gymnasium bei St. Stephan gemacht. Erst kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er einberufen. Stationiert war er in der Flakkaserne Kriegshaber, zuständig als Postausträger. Als die Amerikaner am 28. April 1945 in Augsburg einmarschierten, lag Martin Eberle zu Hause krank im Bett. Der Militärarzt hatte kein Lazarettbett für ihn. Ein Trupp Amerikaner, der über die Wellenburger Brücke gezogen war, kam auch in sein Elternhaus. „Ich konnte ein bisschen Englisch“, erinnert sich Martin Eberle. Man habe miteinander Brotzeit gemacht. „Es war ein sehr friedliches Ankommen“, so Eberle. Dass er eigentlich Soldat war, ahnten die Amerikaner nicht.

Schon im Gymnasium war Martin Eberle klar, wo seine Stärken lagen: in der Mathematik und Physik. Und weil er auch gerne mit jungen Leuten arbeitete, wurde er Lehrer. Allein 36 Jahre war er Lehrer am Maria-Theresia-Gymnasium, davon die letzten sieben als Schulleiter. Bis heute interessiert er sich für die neuesten technischen Entwicklungen. Er zieht sein Handy heraus, es ist eines der neuesten Modelle.

Ob er so etwas wie eine Lebensweisheit hat? Martin Eberle überlegt nicht lange: „Wichtig ist, dass man sich immer etwas vornimmt“, meint er.

Und, dass man zufrieden ist. Das ist Martin Eberle – und betont mehrmals, wie sehr er sich über seine große Familie freut. Plakatgroß hat er ein Familienfoto in sein Wohnzimmer gehängt: darauf die drei Töchter, sieben Enkel und die Urenkel. Hier fehlen noch die allerjüngsten von fünf. Aber beim großen Geburtstagsfest werden alle mit dabei sein.

