Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Haunstetter Straße

Auf der Haunstetter Straße hat es am Montag einen schweren Unfall gegeben, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Auf der Haunstetter Straße auf Höhe des Univiertels hat es am Montagabend einen schweren Unfall gegeben. Deshalb fuhren zeitweise keine Straßenbahnen der Linie 2.

Ein folgenreicher Unfall hat sich am Montag gegen 15.15 Uhr auf der Haunstetter Straße im Bereich des Univiertels ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war eine 80 Jahre alte Autofahrerin auf der Haunstetter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem ein 61 Jahre alter Mann saß. Die Seniorin landete anschließend mit ihrem Auto im Gleisbett der Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Entgegen der ersten Polizeimeldung gibt es keinen dritten Verletzten. Die Frau und der Mann befanden sich alleine in ihren Autos.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Wie ein Polizeisprecher berichtet, befinde sich die Frau in einem kritischen Zustand. Sie habe reanimiert werden müssen. Nach dem Unfall wurde der Bereich weiträumig gesperrt. Auch die Straßenbahnlinie 2 fuhr zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr nicht. Ein Gutachter soll nun den Hergang des Unfalls klären. (ina)

