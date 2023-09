Antifa-Demonstranten stören AfD-Stand in der Annastraße – Polizei ermittelt

Demonstranten stören einen Infostand der AfD in Augsburg. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wegen einer Demonstration von Personen, die der Polizei zufolge zur Antifa gehören, ist es in Augsburg am Samstagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zuvor hatte die AfD einen Infostand in der Annastraße errichtet. Die Veranstaltung hat die Antifa offenbar zu stören versucht.

Wie es auf Anfrage unserer Redaktion vonseiten der Polizei heißt, seien etwa 15 Personen auf den Stand der AfD zugegangen und hätten versucht, dort ausliegende Flyer mitzunehmen. Dabei seien einige der Blätter beschädigt worden.

Antifa stört AfD-Veranstaltung in Augsburg

Die Polizei habe die Demonstration als Versammlung identifiziert und versucht, die Teilnehmer vom AfD-Stand abzudrängen. Das sei auch ohne offenen Widerstand der Demonstrierenden gelungen, wie ein Polizeisprecher mitteilt.

Ob es zu strafrechtlich relevanten Vorfällen gekommen ist, könne man noch nicht beantworten. Auch ob es gegenseitige Beleidigungen oder Beschimpfungen gegeben habe, sei nicht bekannt. Im Raum stehen mögliche Vorwürfe wie fahrlässige Sachbeschädigung oder Körperverletzung, die nun ermittelt werden. (cup)

Lesen Sie dazu auch