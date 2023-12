Unbekannter belästigt 16-Jährige an Straßenbahn-Haltestelle sexuell

In Augsburg-Göggingen wird eine 16-Jährige an der Straßenbahn-Haltestelle "Hessing Klinik" offenbar sexuell belästigt. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Im Augsburger Stadtteil Göggingen hat ein bislang Unbekannter offenbar eine 16-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, stieg die Jugendliche am vergangenen Freitag um etwa 7 Uhr an der Haltestelle "Hessing Klinik" aus. Auf Höhe der Arkaden ging der bislang unbekannte Täter die 16-Jährige laut Polizei an, berührte sie mehrfach oberhalb der Kleidung und begann sich selbst auszuziehen. Die Jugendliche habe den Mann wegschubsen und fliehen können.

Sexuelle Belästigung an Straßenbahn-Haltestelle? Polizei Augsburg ermittelt

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Verantwortliche soll etwa 27 Jahre alt, 1,75 Meter groß und offenbar Raucher sein. Laut Beschreibung soll er "südländisches Aussehen" und einen auffälligen Fleck an der rechten Hand haben. Er trug offenbar dunkle Kleidung, eine blaue Mütze sowie weiße Turnschuhe. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich bei der Inspektion Süd unter 0821/323-2710 melden. (kmax)