17-Jähriger wird für Böllerwurf auf Polizeiauto verurteilt

Plus Ein 17-Jähriger hat in Augsburgs Innenstadt mit einem Böller ein Fahrzeug der Polizei beschädigt. Ein Zeuge identifizierte ihn. Jetzt stand er vor Gericht.

Es war ein teurer "Jugendstreich": Ein 17-Jähriger warf an einem Abend im November 2022 in der Bürgermeister-Fischer-Straße einen Böller auf ein abgestelltes Polizeiauto der Inspektion Mitte. Der Kracher explodierte auf der Motorhaube des Funkwagens und hinterließ diverse Brandlöcher. Jetzt musste sich der junge Mann vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

Der Böller hatte an dem Einsatzfahrzeug einen Schaden von über 1000 Euro angerichtet. Ein Zeuge konnte den Beamten den Täter beschreiben und ihn dann später auf einem Foto der Polizei identifizieren. Der junge Mann war offenbar schon bei den Ordnungshütern bekannt. Jetzt musste er sich vor dem Amtsgericht bei Jugendrichter Fabian Espenschied wegen Sachbeschädigung verantworten.