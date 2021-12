2300 Teilnehmer: Corona-Demozug durch Augsburg legt teils Verkehr lahm

An einem Demonstrationszug gegen Corona-Maßnahmen durch Augsburg nehmen rund 2300 Menschen teil - und damit deutlich mehr als angekündigt. Es bleibt friedlich.

Die Augsburger Innenstadt ist am Samstag Schauplatz einer großen Demonstration gegen Corona-Maßnahmen geworden. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 2300 Personen daran teil. Der Veranstalter hatte ursprünglich 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt. Der Demonstrationszug unter dem Motto "Für Freiheit" startete um etwa 17.30 Uhr am Ulrichsplatz und führte über Moritz- und Königsplatz in die Fuggerstraße, von dort über Grottenau und Leonhardsberg in den Oberen Graben. Über Margaretenstraße und Milchberg endete die Route nach rund einer Stunde erneut am Ulrichsplatz. Nach Ende der Veranstaltung blieben viele der Demonstrierenden noch in der Innenstadt.

Da der Demonstrationszug etliche hundert Meter lang war, kam es im Innenstadt-Verkehr zu teils deutlichen Verzögerungen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion mitteilte, blieb die Veranstaltung friedlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten eine FFP2-Maske tragen, woran sich allerdings einige nur auf mehrfache Aufforderung der Polizei oder gar nicht hielten.

Seit Ende November wird in Augsburg an unterschiedlichen Orten organisiert gegen geltende Corona-Maßnahmen demonstriert, allen voran gegen die vor Kurzem beschlossene Impfpflicht im Gesundheitswesen. Während der Veranstaltung am Samstag skandierten die Demonstrierenden in den Straßen immer wieder "Friede, Freiheit, Demokratie". Zahlreiche Schilder und Banner richteten sich gegen eine Corona-Impfpflicht. Parallel fand eine Gegen-Demo mit rund einem halben Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.