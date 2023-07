39-Jähriger attackiert Polizisten und zieht Beamtin an den Haaren

Wegen einer Auseinandersetzung wird die Polizei in die Landgerichtstraße in Augsburg-Göggingen gerufen. Die Situation eskaliert, zwei Polizisten werden verletzt.

Bei einem Einsatz im Augsburger Stadtteil Göggingen sind am Donnerstag zwei Polizeibeamte verletzt worden. Wie es in einer Mitteilung heißt, erreichte die Polizei gegen 16 Uhr eine Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 39- und einem 57-Jährigen in der Landgerichtstraße. Kurz darauf traf eine Streife den 39-Jährigen in der Döllgaststraße an.

39-Jähriger geht in Augsburg-Göggingen auf Polizeibeamte los

Schon zu Beginn der Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und leistete heftigen Widerstand: Er zog eine Polizeibeamtin an den Haaren und versuchte sie zu schlagen. Anschließend wollte er einen Beamten beißen, was dieser jedoch verhindern konnte. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen ließ und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 39-Jährigen. (kmax)