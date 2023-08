Augsburg

vor 17 Min.

650 neue Wohnungen in Oberhausen geplant: Firma Solidas verrät neue Details

Plus Um die 650 Wohnungen sollen auf dem Gebiet in Augsburg-Oberhausen in den kommenden Jahren entstehen. Nun stehen voraussichtlich alle großen Bauträger fest.

Von Jan Kandzora

Die Augsburger Firma Solidas, die das Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen entwickelt, möchte auf dem etwa sechs Hektar großen ehemaligen Fabrikgelände selber Wohnungen bauen. Wie berichtet, sollen auf dem Areal in den kommenden Jahren etwa 650 Wohnungen entstehen, es ist damit das größte neue Wohngebiet, das in Augsburg zurzeit konkret in der Planung und Genehmigung ist. Ein Vertreter des Unternehmens nennt nun auf Anfrage Details zu der Planung.

Bekannt war bislang, dass die BPD Immobilienentwicklung GmbH, eine Tochterfirma der Rabobank, mit etwa 400 Einheiten einen Großteil der geplanten Wohnungen errichten wird; die Firma hatte rund 60 Prozent des Gesamtareals von Solidas gekauft. Zudem erwarb die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayern-Heim mehrere Baufelder auf dem Areal für etwa 160 Wohnungen und eine Kita. Solidas selbst wird nach derzeitigem Planungsstand einen Teil des Gebietes behalten und selbst bebauen, wie Prokurist Daniel Utz auf Anfrage bestätigt. Es geht dabei um 75 Wohnungen, zudem möchte das Augsburger Unternehmen unter anderem das sogenannte Kreativquartier gestalten, das auf dem Areal geplant ist und als Quartierszentrum dienen soll.

