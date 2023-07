Augsburg-Oberhausen

vor 16 Min.

Platz für hunderte Wohnungen: Zwei große Bauprojekte machen Fortschritte

Plus In Augsburg-Oberhausen gibt es zwei gewaltige Baugruben. Während beim Zeuna-Stärker-Areal zuletzt im Hintergrund viel passierte, werden in der Nähe bereits Fakten geschaffen.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Die Dieselstraße ist nur ein kurzer, vielleicht 500 Meter langer Abschnitt jener Verkehrsachse, die von Oberhausen aus an Riedingerpark und MAN vorbei in Richtung Innenstadt führt. Es dominiert hier der Autoverkehr, auch wenn es in der Gegend durchaus mehr gibt: Die Deutsche Rentenversicherung ist in dem Bereich angesiedelt, der wohl größte Arbeitgeber im Stadtteil, dazu ein Schuhgeschäft, ein italienisches Restaurant, ein Kranhersteller. In den kommenden Jahren wird sich das Gesicht des Straßenabschnittes und das Viertel drumherum wohl deutlich verändern, in unmittelbarer Nähe sollen in zwei Großprojekten hunderte Wohnungen entstehen. Es sind komplexe Vorhaben, die zuletzt Fortschritte machten.

In den vergangenen Monaten waren südlich der Dieselstraße Arbeiter mit Baggern und schwerem Gerät damit beschäftigt, frühere Fabrikanlagen des Kranherstellers Brunnhuber abzureißen. Einer Übersicht auf der Internetseite der Stadt Augsburg zufolge ist auf dem rund ein Hektar großen Areal die Errichtung von etwa 150 Wohnungen geplant. Aktuell stehen in der Grube ein großer Kran und mehrere Container – es sind offenkundig Vorzeichen von weiteren Arbeiten, die über den reinen Abbruch der früheren Hallen hinausgehen, der inzwischen abgeschlossen scheint. Eine Bautafel weist am Rande der Grube darauf hin, dass es eine städtische Genehmigung für den "erweiterten vorzeitigen Baubeginn" gebe. Laut der Genehmigung darf die Bauherrin, die J. Brunnhuber GmbH & Co. KG, unter anderem die Fundamente und Bodenplatten erstellen, Rohrleitungen verlegen und Teile einer Tiefgarage bauen. Eine finale Baugenehmigung für das Projekt liegt offenbar noch nicht vor, wie viele Wohnungen genau gebaut werden sollen, ist also nicht bekannt. Ein zuständiger Vertreter der Firma Brunnhuber war trotz mehrfacher Versuche nicht zu erreichen.

