70-Jährige übergibt 40.000 Euro an einen Telefonbetrüger

Der Frau wurde erzählt, sie müsse eine Kaution wegen eines tödlichen Unfalls aufbringen. Die Polizei warnt einmal mehr vor den Betrugsmaschen.

Es vergeht kaum eine Woche in Augsburg ohne Telefonbetrügereien. Mitunter erkennen die angerufenen Personen, dass es sich um eine Falle handelt. Immer wieder glauben die verängstigten Menschen, dass sie schnell viel Geld aufbringen müssen. Jetzt meldet die Augsburger Polizei einen Fall, bei dem eine 70-Jährige mehr als 40.000 Euro an einen Betrüger übergab.

Am Donnerstagsmittag erhielt die Frau einen Anruf der Justizbehörde, was gelogen war. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Schwiegertochter bei einem Verkehrsunfall eine schwangere Frau totgefahren habe. Um sie vor einem Gefängnisaufenthalt zu bewahren, müsste nun eine Kaution von über 40.000 Euro erbracht werden, informiert die Polizei. Dem stimmte die Seniorin zu und übergab etwas später die dann vereinbarte Summe einem unbekannten Abholer vor ihrem Anwesen.

Eine Rentnerin überwies 3900 Euro wegen eines kaputten Handys

Der zweite Fall ereignete sich in Lechhausen. Ebenfalls am Donnerstag gegen 19 Uhr erhielt eine 77-jährige Rentnerin eine Sprachnachricht ihrer vermeintlichen Tochter. Diese teilte ihr mit, dass sie ihr Handy in der Waschmaschine mitgewaschen habe und dieses nun defekt sei. Daher wurde die Seniorin gebeten, rund 3900 Euro zu überweisen, was diese auch tat. Erst hinterher wurde der Betrug laut Polizei offenbar. Für eine Kontosperrung sei es aufgrund der Uhrzeit jedoch zu spät gewesen. Insofern ist noch nicht geklärt, ob die Buchung noch rückgängig gemacht werden kann.

Wegen der Vielzahl an Telefonbetrügereien weist die Polizei darauf hin, dass angerufene Personen vorsichtig sein sollten. Am besten sei es, sich beim Anrufer zurückzumelden. Geldübergaben an Abholer seien eine weitläufige Betrugsmasche, so die Polizei.





