80-Jähriger fährt Autos an und flieht – Polizei sucht nach Geschädigten

In der Burgkmairstraße in der Augsburger Innenstadt beschädigt ein Mann beim Einparken zwei Autos und flieht. Die Polizei ermittelt – und startet eine Suchaktion.

Nach einem Unfall in der Burgkmairstraße sucht die Polizei nun nach den Eigentümern der beschädigten Autos. Wie es in einer Mitteilung heißt, beobachtete eine Frau am Mittwoch gegen 11.30 Uhr, wie ein 80-Jähriger offenbar zwei Autos beschädigte. Anschließend sei der Mann davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei fand das Auto des 80-Jährigen, allerdings nicht die zwei beschädigten Fahrzeuge.

Polizei Augsburg sucht Geschädigte nach Unfallflucht in der Augsburg

Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten. Ihren Angaben zufolge soll es sich um ein rotes Auto mit dem Teilkennzeichen "OA" oder "OAL" sowie um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Gegen den 80-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zum Vorfall nimmt die Inspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. (kmax)