84-Jähriger stürzt am Klausenberg von Fahrrad und verletzt sich schwer

Ein älterer Mann prallt am Klausenberg in Augsburg-Göggingen gegen ein geparktes Auto. Ein Krankenwagen bringt ihn mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer hat sich am vergangenen Sonntagmorgen im Augsburger Stadtteil Göggingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, prallte er gegen 9 Uhr gegen ein Auto, das am Klausenberg am Straßenrand geparkt war.

Mann bei Fahrrad-Unfall am Klausenberg in Augsburg-Göggingen verletzt

Der 84-Jährige verletzte sich dabei am Kopf schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden im unteren vierstellen Bereich. (sph)