Abkühlung nötig: Augsburg erwartet ein heißes Wochenende

Nicht nur am Gaswerkgelände ist am Wochenende in Augsburg sehr viel geboten. Gastronomie und Bäder erleben einen Ansturm.

Die Temperaturen gehen am Wochenende in Augsburg in Richtung der 30-Grad-Marke. Es wird noch ein Stück wärmer als in den Tagen zuvor. Den Menschen steht zudem ein heißes Wochenende ins Haus. Das Veranstaltungsprogramm ist voll gepackt. Dabei spielt die Kultur eine wichtige Rolle. Am Samstag findet in der Innenstadt zudem die CSD-Parade statt, zu der tausende Gäste erwartet werden.

Die Gastronomie in Augsburg profitiert vom schönen Wetter

Sommerliches Wetter macht Lust auf Ausflüge. Gerade die Biergärten erlebten bereits in den zurückliegenden Tagen einen Ansturm von Gästen. Die Straßencafes in der Innenstadt sind gut besucht. "Das schöne Wetter spielt uns natürlich in die Karten", sagt ein Gastronom aus der Maximilianstraße.

Regisseur Ulrich Wiggers inszeniert das Musical "3 Musketiere" auf der Freilichtbühne. Foto: Michael Hochgemuth

Den Sommer gibt es auch im Namen einer Veranstaltungsreihe. "Sommer am Kiez", heißt es zum mittlerweile siebten Mal. Zwei Standorte werden in den nächsten Wochen bespielt. Auftakt ist am Freitag am Gaswerk in Oberhausen. Rocksängerin Doro Pesch eröffnet die Open-Air-Konzerte. Die 59-Jährige hat in der Szene viele Fans. Bereits am Nachmittag warten die ersten auswärtigen Besucher auf Einlass. Am Wochenende wird das Programm fortgesetzt. Das Areal am Gaswerk hat danach für den "Sommer am Kiez" ausgespielt. Die weiteren Konzerte finden am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen statt.

Auf ein anderes kulturelles Ereignis am Wochenende freuen sich ebenfalls viele Menschen. Die Freilichtbühne startet in die Saison. Am Samstag feiert das Musical "3 Musketiere" Premiere. Das Musical haben die Brüder Rob und Ferdi Bolland komponiert. Wegen der Aufführung kommt es am Abend rund um das Rote Tor zu Verkehrssperrungen. Weitere 20 Vorstellungen sind nach der Premiere geplant.

So war es im Vorjahr bei der CSD-Parade in Augsburg. Foto: Annette Zoepf

Ein buntes Programm gibt es bereits tagsüber in der Innenstadt. Die traditionelle CSD-Parade findet statt. Tausende Gäste werden erwartet. Die Parade beginnt um 12 Uhr am Königsplatz. Begleitet wird das Ganze von einem Truck mit Live-Musik inklusive DJ. Die Route führt über den Königsplatz, hinunter zu St. Ulrich, vorbei an der City Galerie, entlang am Jakoberwall und Jakobertor, über den Leonhardsberg und endet schließlich am Rathausplatz. Hier wird ab nachmittags gefeiert. Es gibt ein großes Bühnenprogramm.

In Bädern und an Seen gibt es die Möglichkeit einer Abkühlung

Wer in Anbetracht der sommerlichen Temperaturen zum Baden gehen möchte, hat eine große Auswahl. Die städtischen Freibäder in Augsburg haben geöffnet. Von 9 bis 20 Uhr haben die Bäder geöffnet. Auch an vielen Seen gibt es die Möglichkeit einer Abkühlung.