Augsburg

06:30 Uhr

Anwohner ärgern sich über Strafzettel an Dauerbaustelle in Pfersee

Plus Seit fünf Monaten wird an der Hessenbachstraße gebaut. Die Menschen wissen nicht mehr wohin mit ihrem Auto. Warum Polizei und Stadt trotzdem regelmäßig kontrollieren.

Von Fridtjof Atterdal

Seit fünf Monaten ist die Hessenbachstraße in Pfersee wegen einer Baustelle einseitig gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an einem Abwasserkanal. Zwischen Ackermannbrücke und Augsburger Straße läuft der Verkehr nur in eine Richtung. Durch die Baustelle sind die Parkplätze in dem Bereich größtenteils weggefallen, was die Anwohner zunehmend verärgert, zumal Stadt und Polizei Falschparker rigoros aufschreiben.

