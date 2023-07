Augsburg

Arbeiten für Fahrradstraße in der Schießstättenstraße starten

Plus Die Schießstättenstraße am Wittelsbacher Park wird eine Fahrradstraße. Die Stadt erneuert zuvor den Asphalt. Ab Donnerstag ist die Fahrbahn gesperrt.

Die Stadt Augsburg beginnt am Montag, 10. Juli, mit den Arbeiten für die Umwandlung der Schießstättenstraße am Wittelsbacher Park in eine Fahrradstraße. Autos dürfen dort auch in Zukunft weiter fahren, in der Straße wird dann aber Tempo 30 gelten.

Mit der Einrichtung der Fahrradstraße soll die Anbindung zwischen Pfersee und Innenstadt weiter verbessert werden. Die Stadt hatte in Pfersee vor einigen Jahren die Achse Färber-/Gollwitzerstraße zur Fahrradstraße gemacht. Die Schießstättenstraße soll nun die Fortsetzung in Richtung Innenstadt darstellen. Die Umwandlung ist eine Folge aus dem Vertrag zwischen Stadt Augsburg und den Initiatoren des Fahrrad-Bürgerbegehrens vor zwei Jahren. Zuletzt hatte die Stadt in diesem Zug sogenannte Schutzstreifen in der Stettenstraße angebracht. Auch dort gilt seit einigen Wochen Tempo 30.

