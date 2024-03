Augsburg-Göggingen

12:00 Uhr

Arbeiten im Märchenschloss – so sieht der Alltag des Kurhaus-Chefs aus

Plus Rund 190 Veranstaltungen gehen in einem der schönsten Theater Europas jährlich über die Bühne. Der Kurhaus-Geschäftsführer Stefan Weippert hat dabei viel zu tun.

Von Wolfgang Langner

Wenn dieses Glück nicht perfekt ist? Er im eleganten, grauen Anzug. Rote Fliege, weißes Einstecktuch. Sie im figurbetonten weißen Brautkleid. Die Hobbyfotografen bestehend aus Freunden, Bekannten und Familienmitglieder halten diesen Moment für die Ewigkeit fest, wenn sich das Paar vor dieser atemberaubenden Kulisse küsst. Wer sich diesen besonderen Tag etwas kosten lässt, der kann mit einer Hochzeitsfeier im Gögginger Kurhaus beeindrucken. Was kostet dort der schönste Tag im Leben? Stefan Weipper, Chef im Kurhaus, gibt die Antwort: "Das kann man pauschal nicht beantworten. Wir haben ja unterschiedliche Säle." Es gebe den kleinen Saal, dann habe man Seitenflügel, die teilweise vermietet werden. Und auch der Theatersaal stehe zur Verfügung. Diesen Saal könne man auch unterschiedlich bestuhlen. Weippert: "Die Basismiete für den kleinen Saal beträgt 600 Euro. Das kann sich bis zu mehreren 1000 Euro steigern."

So kennt mas das Kurhaus in Göggingen. Foto: Annette Zoepf

Der 59-jährige Weippert, der in Ochsenfurt geboren wurde und das Kulturhaus in Lüdenscheid leitete, kam zu seinem Job als Geschäftsführer des Kurhauses in Göggingen im Jahr 2016 wie die Jungfrau zum Kind. "Es war eine lustige Geschichte. Bei mir klingelte das Telefon und der Anrufer war der damalige Augsburger Kulturreferent Thomas Weitzel und der sagte: Ich habe gehört sie wollen wieder zurück in den Süden.

