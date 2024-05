Augsburg

Augsburg bringt immer mehr "Bio" für Kita-Kinder auf den Tisch

In den städtischen Kitas gibt es täglich eine gesunde Brotzeit, die 100 Prozent aus ökologischen Lebensmitteln besteht.

Plus Die Stadt hat den Bioanteil im Kita-Essen auf über 65 Prozent erhöht. Die Steigerung lässt sich auf neue Einrichtungen und Angebote zurückführen.

Von Miriam Zissler

Bereits 2007 wurde vom Stadtrat der Grundsatzbeschluss gefasst, dass der Anteil der Biolebensmittel in städtischen Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen auf 30 Prozent ausgeweitet und verstärkt saisonale und regionale Waren verwendet werden sollen. Nach über zehn Jahren gab es zunächst eine ernüchternde Bilanz - die Stadt war von dem angepeilten Ziel beim Kita-Essen weit entfernt. Inzwischen kommt in vielen städtischen Kitas "Bio" auf den Tisch, der Anteil hat sich immens gesteigert und das selbst gesetzte Ziel wurde weit übertroffen.

Für Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) ist das Kita-Essen der städtischen Einrichtungen eine "Erfolgsgeschichte". Nachdem das Ziel eines Bio-Anteils von 30 Prozent im Jahr 2020 erreicht werden konnte, setzte sich der Stadtrat eine neue Marke: Bis zum Jahr 2026 sollte ein Anteil von 40 Prozent an Biolebensmitteln im Kita-Essen erreicht werden. Das Ziel konnte bereits 2023 geknackt werden, wie in einem Bericht im Bildungsausschuss verdeutlicht wurde. Der Anteil lag im vergangenen Jahr bei 65,9 Prozent, einzelne Einrichtung, so Wild, würden inzwischen fast ausschließlich Bio-Lebensmittel verwenden, wie etwa die Kita Reischlestraße (97,06 Prozent), Kita Schönbachstraße (95,09 Prozent) oder Kita Zugspitzstraße (95,75 Prozent).

