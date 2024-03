Augsburg

06:00 Uhr

Kinderbetreuung: Familien schließen sich in Elternprojekt zusammen

Plus Kitaplätze in Augsburg sind rar gesät und werden immer teurer. Eine Initiative hat sich nun ein neues Konzept entwickelt. Dabei wechseln sich Familien mit der Betreuung ab.

Von Katharina Indrich

"Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf", heißt ein Sprichwort. Doch was, wenn man kein Dorf hat, keine Großfamilie etwa, die es einem vergleichsweise einfach ermöglicht, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen? Anna Strack aus Pfersee hat mit einigen Mitstreitern deshalb nun ein Elternprojekt aus der Taufe gehoben, bei dem sich Familien zusammenschließen und die Kinder abwechseln betreut werden, als familiäre Alternative zur Tagesmutter oder Krippe.

Strack ist selbst Mutter einer knapp einjährigen Tochter. Bald will sie wieder in ihren Job einsteigen. Und so stand sie vor der Frage, die viele junge Eltern schon bald nach der Geburt des Kindes beschäftigt: Wie soll die künftige Betreuung aussehen? Strack sagt, sie habe sich weniger Sorgen darum gemacht, dass sie im Kampf um einen Platz in einer Krippe gänzlich leer ausgehen könnten. "Aber ich war skeptisch, dass ich den Platz kriege, den ich mir wünsche." Denn in ihren Wunschkitas, in denen die Krippengruppen klein sind, habe man ihr zu verstehen gegeben, dass die Plätze sehr begrenzt seien. Auch eine Tagesmutter sei letztlich für sie nicht das Richtige gewesen. "Ich tue mir einfach schwer damit, einer fremden Person alleine mein Kind anzuvertrauen." Als sie dann die RTL-Reportage über die Zustände in deutschen Kitas, darunter auch in einer Einrichtung in Kissing, gesehen habe, sei sie regelrecht schockiert gewesen. Und so sei in Gesprächen mit einer Freundin die Idee aufgekommen, ein Elternprojekt zur familiären Kinderbetreuung auf die Beine zu stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen