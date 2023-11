Augsburger Aktivisten bringen Protestschilder an diversen Bäumen an

Unterstützer des Klimacamps haben am Samstag etliche Bäume mit Botschaften versehen. Am Dienstag steht Klimacamp-Mitinitiator Blechschmidt wieder vor Gericht.

Unterstützer des Klimacamps haben am Wochenende an etlichen Bäumen in der Innenstadt und beim ehemaligen "Parkkauf"-Komplex in Kriegshaber Schilder aus Karton angebracht, die auf die Notwendigkeit von Stadtgrün hinweisen. Schwerpunkte sind der Bahnhofsvorplatz und die Fuggerstraße, wo Bäume im Zuge der anstehenden Umgestaltungen gefällt werden könnten, sowie das ehemalige Parkkauf-Areal an der Ulmer Straße, wo neu gebaut werden soll und ebenfalls Bäume fallen könnten. Auch der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz wurde mit einem Schild versehen, das die Frage stellt, ob die Stadt kommendes Jahr hier einen lebenden Baum pflanzen werde - ein Verweis auf die Überlegungen, den Rathausplatz am Rand mit Bäumen zu bepflanzen. Man wolle mit der Aktion die Bürger auf den "laxen Umgang der Stadt mit ihrem schrumpfenden Baumbestand aufmerksam machen", heißt es in einer Mitteilung.

Wegen einer anderen Baum-Aktion werden sich zwei Aktivisten des Klimacamps am kommenden Dienstag vor Gericht verantworten müssen. Vor einem Jahr besetzten sie für einen halben Tag einige Bäume auf dem Reese-Areal, wo 57 Bäume im Zuge der geplanten Neubebauung von der Wohnbaugruppe gefällt wurden. Unter den Angeklagten ist Klimacamp-Mitinitiator Ingo Blechschmidt. Das Klimacamp hatte vor einigen Wochen angekündigt, abhängig vom verhängten Strafmaß die seit über drei Jahren anhaltende Dauerdemo womöglich zu beenden, weil die persönlichen Folgen für Aktivisten bei einer Haftstrafe zu heftig seien. Die Staatsanwaltschaft hatte zuletzt in einem anderen Verfahren eine Haftstrafe gegen Blechschmidt beantragt, das Gericht entschied auf eine Geldstrafe. Für den Fall einer Freiheitsstrafe kündigte das Klimacamp an, die "Letzte Generation" nach Augsburg einzuladen, damit diese den Klimaprotest mit Blockaden fortzusetzen möge.

Blechschmidt stand zuletzt auch in München vor Gericht, weil er an der Blockade eines von Fällung bedrohten Waldes bei München teilgenommen hatte. Der Wald steht inzwischen nicht mehr zur Rodung an. Gegen Blechschmidt waren vom Landratsamt München zwei Bußgeldbescheide ergangen, gegen die er und Mitstreiter Einspruch einlegten. Das Gericht hob die Bescheide auf, weil es ein friedlicher Protest gewesen sei.