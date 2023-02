Augsburger gedenken der Opfer des Erdbebens in Syrien und der Türkei

Auf dem Augsburger Rathausplatz gedenken hunderte Menschen den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien. So kann man den Betroffenen im Krisengebiet helfen.

Über 40.000 Menschen haben bei dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei nach bisherigen Angaben ihr Leben verloren. Auch in Augsburg trauern viele um Angehörige und Freunde. Am Mittwochabend kamen einige von ihnen auf dem Rathausplatz zusammen, um gemeinsam der Opfer zu gedenken. Eingeladen hatte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem "Runden Tisch der Religionen".

Auch die Augsburger Stadträtinnen und Stadträte sprachen am Mittwoch allen Betroffenen fraktionsübergreifend ihr Mitgefühl aus: "Viele Menschen auch in unserer Stadt haben Freunde, Bekannte oder Familie in der betroffenen Region oder stammen selbst von dort. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und trauern gemeinsam mit ihnen um die Opfer." Viele Augsburgerinnen und Augsburger haben eigene Spendenaktionen gestartet oder wollen helfen. Die Stadt hat auf ihrer Homepage verschiedene Anlaufstellen zusammengefasst. (AZ)

